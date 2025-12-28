«کار و پله» متمرکز بر شعار سال؛ مخاطب رادیو بخشی از خانواده من است

محمد درخشنده گوینده رادیو با اشاره به برنامه «کار و پله» که این روزها در رادیو اقتصاد اجرا می کند به خبرنگار مهر بیان کرد: «کار و پله» یک مستند گزارشی است که به روایت مسیر شکلگیری، رشد و فعالیت شرکتهای دانشبنیان میپردازد.
وی اضافه کرد: این برنامه با تمرکز بر شعار سال و نمایش مصادیق عینی پیشرفت و نوآوری، تلاش میکند تصویری واقعی از زیستبوم فناوری و کارآفرینی کشور ارائه دهد. «کار و پله» با روایت تجربههای موفق و چالشهای پیشروی فعالان دانشبنیان، الهامبخش نسل جدید کارآفرینان است.
درخشنده در ادامه با تاکید بر نقش ویژه رادیو در ایجاد ارتباط انسانی با مخاطب، این رسانه را فراتر از یک ابزار اطلاعرسانی دانست و اظهار کرد: رادیو بر پایه صمیمیت و اعتماد شکل گرفته و همین ویژگی، رابطهای دوطرفه میان گوینده و شنونده ایجاد میکند.
وی با اشاره به تجربه سالها فعالیت خود در شبکههای مختلف رادیویی افزود: مخاطبان رادیو ارتباط نزدیکی با صداهای آشنا برقرار میکنند و این ارتباط، صرفاً حرفهای نیست. بسیاری از شنوندگان، پیگیر احوال شخصی گویندگان هستند و گویی بخشی از خانواده ات می شوند، این موضوع نشان میدهد رادیو همچنان رسانهای مبتنی بر اعتماد و همراهی است.
درخشنده با بیان اینکه این نوع ارتباط، مسئولیت گوینده را در انتخاب موضوع و شیوه بیان افزایش میدهد، تصریح کرد: رادیو رسانهای است که تاثیر آن بهصورت تدریجی اما ماندگار در ذهن مخاطب شکل میگیرد و به همین دلیل، توجه به محتوا و پیام، اهمیت مضاعفی دارد.
این گوینده رادیو اقتصاد با اشاره به تجربه حضور خود در حوزههای مختلف برنامهسازی یادآور شد: چه در برنامههای ورزشی و چه در برنامههای اقتصادی، همواره تلاش کردهام به موضوعاتی بپردازم که ناظر به آینده جامعه باشد و صرفاً محدود به مسائل روزمره نشود. رسانه رادیو میتواند در شکلدهی نگاه بلندمدت مخاطبان نقش موثری ایفا کند.
وی افزود: وقتی پشت میکروفن قرار میگیرم، مخاطب را نه بهعنوان یک شنونده ناشناس، بلکه بهعنوان بخشی از یک جمع همراه در نظر میگیرم. همین نگاه باعث میشود لحن، انتخاب واژهها و حتی زاویه پرداخت به موضوعات با دقت بیشتری انجام شود.
درخشنده در پایان بر اهمیت تعادل میان فعالیت حرفهای و زندگی شخصی تأکید کرد و گفت: این تعادل زمانی شکل میگیرد که فرد نسبت به نقشهای مختلف خود آگاه باشد و برای هرکدام، زمان و توجه مشخصی در نظر بگیرد.
