کسری نیکآذر گوینده ویدئوکست «دماوند» درباره اجرای این برنامه به خبرنگار مهر بیان کرد: در اجرای متنها سعی کردم حس مالکیت را پررنگ کنم، وقتی مخاطب احساس کند این دستاوردها متعلق به خودش است، مسیر علم برایش واقعیتر و قابل لمستر میشود. حتی اگر اطرافش ویرانی و آوار باشد، باز هم میتواند بگوید اینجا برای من است.
وی در ادامه با اشاره به نقش رسانه در روزهایی که اخبار جنگ و بحران ذهن جامعه را درگیر کرده است، گفت: این روزها رسانه بیش از همیشه «رسانا» است؛ پلی میان آنچه رخ میدهد و آنچه مردم باید ببینند و بدانند. رسانه باید نشان دهد که زندگی حتی در سختترین روزها ادامه دارد؛ اینکه زیر آتش کینه، آتش نانواییها هنوز داغ است و قلب شهرها هنوز میتپد. رسانه از دل مردم میآید و باید برای مردم بماند.
نیکآذر درباره راههای نزدیکتر کردن برنامههای علمی به نسل نوجوان نیز تأکید کرد: اگر نوجوانان نتیجه علم را در زندگی روزمره لمس کنند، نهتنها میپذیرند بلکه میخواهند در آن سهیم شوند. این مسیر به نوعی آغاز عاقلانه، ادامه آگاهانه و سهیمسازی عادلانه است.
گوینده «دماوند» با اشاره به اهمیت ثبت و روایت دستاوردهای علمی در زمانهای که اخبار جنگی برجسته میشود، این وضعیت را به یک اتاق عمل تشبیه کرد و گفت: در اتاق عمل هرکسی نقشی دارد؛ پزشک، دستیار، پرستار. در شرایط سخت هم همینطور است؛ دانشمند، فرد رسانهای، هنرمند، نظامی و هرکس در حوزه خود سهمی دارد. وقتی قرار است سقفی که فرو ریخته دوباره ساخته شود، همه باید دست به دست هم بدهند تا نتیجهای شکل بگیرد که درخور مردم باشد.
وی درباره تولید این برنامه در لوکیشن دانشگاهی که هدف حمله قرار گرفته است، نیز بیان کرد: پیام ما ساده است و از نیاکانمان آموختهایم حتی اگر این خاک ویران شود باز هم دوستش داریم. از زیر همین آوارها چیزی قد میکشد که خرابکردنی نیست و با بمب و موشک نمیتوان در برابرش ایستاد، حتی اگر توقفی موقت ایجاد شود.
نیکآذر در پایان درباره هدف برنامه نیز عنوان کرد: خیلیها شاید دستاوردهای علمی و فنی ما را بپذیرند، اما هنوز باور نکردهاند. باور چیزی است که با ایمان، امید و اعتماد شکل میگیرد. رسانه میتواند این مسیر را بسازد؛ با روایت و تبیین، با کاشتن دانه امید و آبیاری آن با اعتماد. نتیجه این کشت رسانهای میتواند شکلگیری همان باور باشد.
ویدئوکست «دماوند» از شبکه یک سیما و شبکه های رادیویی ایران، فرهنگ و صبا پخش می شود.
