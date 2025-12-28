به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در جریان حضور در مجلس شورای اسلامی به‌منظور دفاع از کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در سخنانی در جمع خبرنگاران با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار بودجه و هدایت منابع به سمت بهبود معیشت مردم، اظهار کرد: من اعتقاد دارم اگر بودجه کشور با هماهنگی، همدلی و تعامل سازنده با مجلس شورای اسلامی به‌درستی تنظیم شود، منابع کافی در اختیار داریم تا اجازه ندهیم مردم از نظر معیشتی با مشکل مواجه شوند.

رئیس جمهور افزود: امروز بخشی از منابع کشور در جاهایی هزینه می‌شود که اساساً نباید تخصیص یابد. در لایحه بودجه پیشِ‌رو، نزدیک به ۷۰ ردیف هزینه‌ای حذف شده و تعداد قابل توجهی از ردیف‌ها نیز ادغام شده‌اند. این اقدامات نتیجه تلاش‌های خود دولت است تا، تاحد امکان از افزایش هزینه‌های جاری جلوگیری شود. همان‌گونه که پیش‌تر نیز اعلام شد، افزایش بودجه دولت در این لایحه تنها حدود ۲ درصد است؛ در حالی که در سال‌های گذشته، رشد بودجه دولت گاه به ۳۰ تا ۴۰ درصد می‌رسید و بسیاری از این ارقام نیز واقعی نبود و صرفاً به تشدید تورم منجر می‌شد.

پزشکیان با اشاره به رویکرد انقباضی دولت در هزینه‌های خود تصریح کرد: ما به خودمان فشار آوردیم تا جایی که ممکن است بودجه دولت افزایش پیدا نکند، اما از سوی دیگر، بر اساس اعتقاد راسخ خود تأکید دارم که آنچه امروز اینجا نیز به نمایندگان محترم عرض کردم، این است که قرآن کتاب عمل است، نه صرفاً کتاب خواندن. قرآن به ما، چه در مقام فرد، چه جامعه، چه خانواده و چه طبقات مختلف اجتماعی، توصیه می‌کند که معیشت مردم، به‌ویژه محرومان و نیازمندان، دیده شود و مشکلات آنان حل گردد.

اصلاح وضعیت معیشت و زندگی مردم یک ضرورت قطعی است

رئیس جمهور ادامه داد: اگر ما نتوانیم مشکلات معیشتی مردم را حل کنیم، فردا نه توان پاسخ‌گویی به مردم را خواهیم داشت و نه در پیشگاه خداوند در روز قیامت پاسخی خواهیم داشت. در چنین شرایطی، مسئولیت ما بی‌معنا می‌شود. بنابراین، اصلاح وضعیت معیشت و زندگی مردم یک ضرورت قطعی است.

پزشکیان با اشاره به نحوه توزیع یارانه‌ها گفت: منابع را در اختیار داریم. امروز باک بنزینی که با یارانه ۱۵۰۰ یا ۳ هزار تومان تأمین می‌شود، ماهانه حدود ۸ تا ۹ میلیون تومان یارانه دریافت می‌کند، در حالی که برای معیشت یک خانواده یا یک فرد، گاهی به دنبال پرداخت‌های ۵۰۰ یا ۶۰۰ هزار تومانی هستیم. این قابل اصلاح است. می‌توان این منابع را بازگرداند و مستقیماً در خدمت معیشت مردم قرار داد.

رئیس جمهور تأکید کرد: اگر یارانه‌ای که برای باک تریلی‌ها، یدک‌کش‌ها و سایر بخش‌ها پرداخت می‌شود، با مدیریت صحیح به خود مردم و به کل جامعه اختصاص یابد، به‌طور قطع در کشور ما گرسنه‌ای باقی نخواهد ماند، بیماری نخواهیم داشت که درمان نشود، کودکی نخواهد بود که از تحصیل بازبماند و حتی در تأمین منابع لازم برای تقویت نیروهای امنیتی و نظامی نیز با مشکلی مواجه نخواهیم شد. تحقق این هدف، مستلزم رسیدن به زبان مشترک و نگاه واحد با مجلس شورای اسلامی است.

اگر من مسئول نتوانم معیشت مردم را سامان بدهم، ماندن در این جایگاه هیچ معنایی ندارد

پزشکیان در ادامه با بیان اینکه نخستین گام، باور عملی به آموزه‌های اسلامی است، خاطرنشان کرد: اگر باور داریم مسلمان هستیم، باید نسبت به هشدارها و دستورات الهی مسئولیت‌پذیر باشیم. اگر منِ مسئول نتوانم معیشت مردم را سامان بدهم، ماندن من در این جایگاه هیچ معنایی ندارد، چراکه نه در این دنیا و نه در آخرت قادر به پاسخ‌گویی نخواهم بود.

رئیس جمهور افزود: لازمه حل مشکلات مردم این است که همه دست به دست هم بدهیم. ان‌شاءالله در جلسات کارشناسی مشترک با نمایندگان محترم و گروه‌های مختلف، مقررات به‌گونه‌ای تنظیم شود که در بخش «جمع و خرج» بودجه، این تصمیمات به‌صورت دقیق و عادلانه اتخاذ گردد. این مسیر نیازمند تعامل و هم‌افزایی است، نه اینکه تصمیمی اتخاذ شود و فردای آن روز عده‌ای پشت تریبون بگویند چرا چنین تصمیمی گرفته شده است.

پزشکیان با اشاره به مقاومت برخی صاحبان منافع در برابر اصلاحات ساختاری تصریح کرد: منافع برخی افراد آن‌قدر گسترده است که به محض نزدیک شدن به اصلاح آن‌ها، صداهای زیادی چه آگاهانه و چه ناآگاهانه بلند می‌شود و ادعا می‌کنند که این اقدامات به نابودی کشور منجر خواهد شد. در حالی که چنین نیست؛ ما کاری انجام می‌دهیم که بر اساس عدالت، امکانات کشور به همه مردم برسد و پس از آن بتوانیم گام‌های بعدی را در مسیر توسعه برداریم.