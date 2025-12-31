به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا براتیزاده صبح چهارشنبه در حاشیه جشن آزادی این مددجویان در زندان مرکزی بجنورد اظهار کرد: آزادی ۵۲ نفر از مددجویان زندانهای استان با همت حمایتهای مالی ستاد دیه استان و مشارکتهای مردمی، بهویژه کمکهای خیران و نیکوکاران، انجام شد.
وی افزود: با این اقدامات، تمهیدات لازم برای رهایی این مددجویان فراهم شد تا طعم آزادی را بچشند و به آغوش خانوادههای خود بازگردند.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی همچنین از اعطای مرخصی ۱۰ روزه به تمامی مددجویان واجد شرایط زندانهای استان به مناسبت میلاد فرخنده ائمه و روز پدر خبر دهد.
