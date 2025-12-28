  1. استانها
مراسم‌های بزرگداشت یوم‌الله نهم دی در خراسان جنوبی برگزار می‌شود

بیرجند- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی از برگزاری گسترده مراسم‌های بزرگداشت یوم‌الله نهم دی در سراسر این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن مشرفی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این مراسم‌ها با شعار محوری «حماسه ۹ دی؛ تجلی انسجام ملی» و با هدف تبیین ارزش‌های این روز تاریخی در تمامی شهرستان‌های استان اجرا خواهد شد.

وی افزود: مراسم محوری استان همزمان با اجلاسیه شهدای حقوقدان، دوشنبه (هشتم دی‌ماه) ساعت ۱۸ در حسینیه جماران بیرجند و با حضور مردم ولایی و مسئولان استانی برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی تصریح کرد: دکتر سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور شهید آیت‌الله رئیسی در این آیین سخنرانی خواهد کرد.

مشرفی، نهم دی را نماد بصیرت، ولایت‌مداری و وحدت امت اسلامی در مقابله با فتنه‌های دشمنان نظام دانست و خاطرنشان کرد: حضور گسترده مردم در این مراسم‌ها، تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل (ره) و شهدا است.

وی بیان کرد: در طبس مراسم روز هشتم دی ساعت ۱۰ صبح در هیئت ابوالفضلی برگزار می‌شود و در سرایان نیز همان روز مردم ساعت ۱۷:۳۰ در مسجد جامع گردهم می‌آیند.

حجت الاسلام مشرفی گفت: در روز نهم دی، مراسم خوسف در محل مسجد باقرالعلوم (علیه السلام) ساعت ۱۷:۳۰، عشق‌آباد در مسجد صاحب‌الزمان (عج)، ساعت ۱۷:۳۰، درمیان در مسجد محمد رسول‌الله (ص) ساعت ۸:۳۰ صبح، قاین در محل حسینیه حاج قاسم سلیمانی ساعت ۹ صبح، سربیشه در محل مهدیه ساعت ۹:۳۰ صبح، بشرویه در مسجد جامع ساعت ۱۷:۳۰ و نهبندان در فاطمیه شهدای گمنام ساعت ۱۷:۳۰ برپا خواهد شد.

وی با بیان اینکه این مراسم در شهرستان زیرکوه روز دهم دی‌ماه ساعت ۹:۳۰ صبح در مصلی نماز جمعه برگزار می‌شود، گفت: در شهرستان فردوس این مراسم به صورت راهپیمایی از میدان انقلاب به‌سمت مسجد حجت بن الحسن (عج) روز نهم دی از ساعت ۹:۳۰ صبح برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی یادآور شد: با توجه به تغییر برنامه‌های سخنران، دومین مراسم بزرگداشت نهم دی در بیرجند که قرار بود ۱۰ دی در مسجد باقرالعلوم (ع) برگزار شود، به هفته مقاومت موکول شده است.

