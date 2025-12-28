به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن مشرفی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این مراسمها با شعار محوری «حماسه ۹ دی؛ تجلی انسجام ملی» و با هدف تبیین ارزشهای این روز تاریخی در تمامی شهرستانهای استان اجرا خواهد شد.
وی افزود: مراسم محوری استان همزمان با اجلاسیه شهدای حقوقدان، دوشنبه (هشتم دیماه) ساعت ۱۸ در حسینیه جماران بیرجند و با حضور مردم ولایی و مسئولان استانی برگزار میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی تصریح کرد: دکتر سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیسجمهور شهید آیتالله رئیسی در این آیین سخنرانی خواهد کرد.
مشرفی، نهم دی را نماد بصیرت، ولایتمداری و وحدت امت اسلامی در مقابله با فتنههای دشمنان نظام دانست و خاطرنشان کرد: حضور گسترده مردم در این مراسمها، تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل (ره) و شهدا است.
وی بیان کرد: در طبس مراسم روز هشتم دی ساعت ۱۰ صبح در هیئت ابوالفضلی برگزار میشود و در سرایان نیز همان روز مردم ساعت ۱۷:۳۰ در مسجد جامع گردهم میآیند.
حجت الاسلام مشرفی گفت: در روز نهم دی، مراسم خوسف در محل مسجد باقرالعلوم (علیه السلام) ساعت ۱۷:۳۰، عشقآباد در مسجد صاحبالزمان (عج)، ساعت ۱۷:۳۰، درمیان در مسجد محمد رسولالله (ص) ساعت ۸:۳۰ صبح، قاین در محل حسینیه حاج قاسم سلیمانی ساعت ۹ صبح، سربیشه در محل مهدیه ساعت ۹:۳۰ صبح، بشرویه در مسجد جامع ساعت ۱۷:۳۰ و نهبندان در فاطمیه شهدای گمنام ساعت ۱۷:۳۰ برپا خواهد شد.
وی با بیان اینکه این مراسم در شهرستان زیرکوه روز دهم دیماه ساعت ۹:۳۰ صبح در مصلی نماز جمعه برگزار میشود، گفت: در شهرستان فردوس این مراسم به صورت راهپیمایی از میدان انقلاب بهسمت مسجد حجت بن الحسن (عج) روز نهم دی از ساعت ۹:۳۰ صبح برگزار خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی یادآور شد: با توجه به تغییر برنامههای سخنران، دومین مراسم بزرگداشت نهم دی در بیرجند که قرار بود ۱۰ دی در مسجد باقرالعلوم (ع) برگزار شود، به هفته مقاومت موکول شده است.
