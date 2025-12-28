  1. جامعه
شمش‌های طلای قاچاق در فرودگاه مهرآباد کشف شد

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا از کشف ۳۸ کیلوگرم شمش طلای قاچاق توسط کارکنان پلیس فرودگاه بین‌المللی مهرآباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا بنی اسدی‌فر فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا گفت: کارکنان پلیس فرودگاه بین‌المللی مهرآباد، حین کنترل و بازرسی به دو عدد کوله پشتی یکی از مسافران در خصوص حمل کالای قاچاق مشکوک شدند.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا خاطرنشان کرد: پس از بررسی دقیق و فنی، محرز شد، تعداد ۲۵ قطعه شمش طلای آب شده غیر استاندارد بدون مجوز قانونی، به مقدار ۳۸ کیلوگرم به طرز کاملاً ماهرانه در دو عدد کوله پشتی جاسازی بود، کشف شد.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا با بیان اینکه ارزش طلای مکشوفه توسط کارشناسان ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: با توجه به عدم ارائه هر گونه مجوز قانونی و رسمی، متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی و تحویل شد.

سردار بنی اسدی‌فر در پایان با تأکید بر استمرار اقدامات کنترلی در گیت‌های بازرسی سالن‌های مسافری فرودگاه‌های کشور، خاطرنشان کرد: کارکنان هوشیار پلیس فرودگاه با اشراف کامل اطلاعاتی اجازه نخواهند داد، سودجویان مخل اقتصادی از بستر حمل و نقل هوایی برای فعالیت‌های مجرمانه خود ضربه به اقتصاد کشور وارد کنند.

