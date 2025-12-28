به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شیخ زاده گفت: سطح زیر کشت گلخانه‌های استان به یک‌هزار هکتار رسیده است. پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۲۱۱ هزار تن محصول از این گلخانه‌ها برداشت شود. استان در این حوزه رتبه چهارم کشور را دارا می‌باشد.

وی افزود: محصولات عمده گلخانه‌ای استان شامل فلفل رنگی دلمه‌ای، گوجه فرنگی، خیار و بادمجان است. بیشترین سطح زیر کشت با ۵۰۰ هکتار متعلق به فلفل رنگی بوده و پس از آن به ترتیب گوجه فرنگی، بادمجان و خیار قرار دارند.

شیخ زاده شهرستان‌های رودان، حاجی‌آباد، میناب، پارسیان، بندرعباس، بستک و سیریک را به ترتیب دارای بیشترین سطح زیر کشت گلخانه‌ای عنوان کرد و اظهار داشت: در هر هکتار به طور متوسط ۱۰ نفر به صورت مستقیم مشغول به کار هستند که در مجموع اشتغال مستقیم این بخش به حدود ۱۰ هزار نفر می‌رسد.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون بیش از ۵۰۰ هکتار گلخانه دیگر نیز در دست احداث می‌باشد تصریح کرد: محصولات تولیدی علاوه بر تأمین نیاز داخلی، به کشورهای حاشیه خلیج فارس و اوراسیا صادر می‌شود. از کل تولید پیش‌بینی شده ۲۱۱ هزار تنی، بیش از ۱۸۰ هزار تن به کشورهای دیگر صادر می‌شود که بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ارزآوری برای کشور برآورد می‌شود.