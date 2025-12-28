دیدار و تکریم خانواده شهید اقلیت روبرت لازار با حضور شهردار منطقه ۱۱

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه فرخنده ولادت حضرت مسیح (ع) و هم‌زمان با آغاز سال نو میلادی، به همت اداره امور ایثارگران، دیدار با بیت شهید اقلیت روبرت لازار برگزار شد. این برنامه با حضور مهدی قمی، شهردار شهرداری منطقه ۱۱ تهران در فضایی صمیمی و سرشار از احترام انجام گرفت.

در این دیدار، شهردار منطقه ۱۱ ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام، بر جایگاه والای ایثار و فداکاری خانواده‌های شهدا، به‌ویژه شهدای اقلیت‌های دینی، تأکید کرد و فرا رسیدن سال نو میلادی را به خانواده محترم شهید تبریک گفت. همچنین با قدردانی از صبر و استقامت مادر بزرگوار شهید، از ایشان تجلیل به‌عمل آمد.

این مراسم با هدف پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت همدلی و همزیستی مسالمت‌آمیز میان پیروان ادیان الهی برگزار شد و بر استمرار توجه مدیریت شهری به تکریم خانواده‌های معظم شهدا تأکید شد.