به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قمی ضمن تبریک فرارسیدن ایام دفاع مقدس گفت: هفته دفاع مقدس فرصتی برای گرامیداشت یاد و خاطره کسانی است که از عزیزترین دارایی خود برای دفاع از وطن مایه گذاشتند و نام «ایران» را برای همیشه ماندگار کردند. برنامه‌های این هفته با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری در جامعه در منطقه ۱۱ برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: برنامه‌های متنوع و ویژه‌ای به مناسبت این ایام در نظر گرفته شده است که با مشارکت تمامی معاونت‌های منطقه برگزار خواهد شد.

شهردار منطقه ۱۱ تهران گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس به محضر یکی از شهدایی می‌رویم که نام و یادش تا سال‌ها از اذهان خواهد ماند. شهید فرشته حسینی فرزند سرلشکر باقری که در جریان حمله رژیم صهیونیستی به کشورمان بسیار مظلومانه به شهادت رسید. به همین مناسبت و برای ارج نهادن به مقام شهدای این جنگ ۱۲ روزه، به محل کار ایشان در خبرگزاری دفاع مقدس خواهیم رفت.

وی با اشاره به رونمایی از یک کتاب به همین مناسبت گفت: کتاب «تو عاشق شدی»، مجموعه خاطرات سیروس صابری است که همزمان با هفته دفاع مقدس توسط شهرداری منطقه ۱۱ رونمایی خواهد شد. سردار صابری در این کتاب خاطراتش از جوانی و انقلاب تا روزهای دفاع مقدس و پس از آن را دقیق و با جزئیات بسیار روایت کرده است. خانواده آن شهید والامقام مهمان ویژه این مراسم خواهند بود.

قمی با اشاره به فضاسازی در چهار نواحی اصلی منطقه ۱۱ از نصب تصاویر شهدای شاخص منطقه همزمان با هفته دفاع مقدس خبر داد.

وی بیان کرد: علاوه بر فضاسازی خیابانی و نصب یادبود شهدای منطقه ۱۱، تئاتر خیابانی با حال و هوای دفاع مقدس در ۴ محله اصلی منطقه ۱۱ اجرا خواهد شد. همچنین برای بزرگداشت مقام خانواده معزز شهدا، زنگ «ایثار و مهر» همزمان با آغاز سال تحصیلی در مدارس شاهد منطقه نواخته خواهد شد.

وی تاکید کرد: هفته دفاع مقدس فرصت بسیار خوبی برای تکریم مقام یادگاران دفاع مقدس است و به همین منظور نشست صمیمی با ایثارگران شاغل برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، تهیه و پخش کلیپ‌های دایره‌المعارف جنگ، برپایی جشن بزرگ میهمانی لاله‌ها در بهشت زهرا برای شهدای گمنام، دیدار با خانواده شهدای دفاع مقدس و برگزاری تور نیمروزی باغ موزه دفاع مقدس از دیگر برنامه‌های شهرداری منطقه ۱۱ به این مناسبت است.