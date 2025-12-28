رمضان غلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سالروز نهم دی، این روز را یکی از نقاط عطف تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد و اظهار کرد: نهم دی صرفاً یک واکنش احساسی یا تجمع مقطعی نبود، بلکه جلوهای از عقلانیت سیاسی جمعی و بلوغ اجتماعی جامعه ایرانی به شمار میرود که در بزنگاهی حساس، مرزبندی روشنی میان مسائل داخلی و پروژههای براندازانه ترسیم کرد.
وی افزود: حضور گسترده مردم در نهم دی نشان داد که جامعه ایرانی نسبت به تهدیدهای نرم و تلاش برای تضعیف بنیانهای هویتی و ارزشی نظام، حساسیت بالایی دارد و در مواقع ضروری، با کنشی آگاهانه وارد میدان میشود. این واکنش، ریشه در حافظه تاریخی ملت ایران و تجربههای مکرر مداخلات و فشارهای خارجی دارد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه با رد نگاه تقلیلگرایانه به نهم دی تصریح کرد: تحلیل این رخداد بهعنوان یک تجمع صرفاً سیاسی، نادیده گرفتن ابعاد هویتی و نمادین آن است. نهم دی را باید نوعی کنش جمعی معناگرا دانست که ضمن بازتولید نظم سیاسی، پیام روشنی درباره عمق مشروعیت مردمی نظام به بازیگران داخلی و خارجی مخابره کرد.
نهم دی یادآور مسئولیت خطیر نخبگان در عرصه تولید گفتمان و روشنگری علمی است
غلامی با اشاره به نقش نخبگان و دانشگاهیان در این زمینه گفت: نهم دی یادآور مسئولیت خطیر نخبگان در عرصه تولید گفتمان و روشنگری علمی است. دانشگاه نمیتواند نسبت به تحولات کلان اجتماعی بیتفاوت باشد و تحلیلهای انتزاعی و منفک از واقعیت جامعه، پاسخگوی مسائل پیچیده کشور نخواهد بود.
وی در ادامه، نهم دی را تجلی عینی مردمسالاری دینی دانست و افزود: در این الگو، مشارکت مردم به سازوکارهای رسمی محدود نمیشود، بلکه در بزنگاههای تاریخی، مردم بهعنوان کنشگران آگاه و مسئول وارد صحنه میشوند. نهم دی نشان داد مردمسالاری دینی یک مفهوم نظری صرف نیست، بلکه واقعیتی اجتماعی و ریشهدار در ایران معاصر است.
این استاد دانشگاه در پایان با تأکید بر درسهای ماندگار نهم دی خاطرنشان کرد: مهمترین پیام این روز، ضرورت حفظ وحدت ملی حول اصول بنیادین انقلاب است. اختلافنظر طبیعی است، اما عبور از خطوط هویتی و ارزشی میتواند جامعه را با بحران مواجه کند. نهم دی به ما آموخت که بصیرت سیاسی و اعتماد متقابل میان مردم و نظام، اصلیترین سرمایه برای عبور از چالشهای آینده است.
