«این دیوار چه رنگیه؟» روایت اسارت نوجوانی در تکریت

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به بازخوانی زندگی و خاطرات اصغر حکیمی مزرعه‌نو، آزاده‌ای از دیار یکی از روستاهای استان یزد، می‌پردازد. وی پس از چهار بار اعزام داوطلبانه و حضور در عملیات‌های مختلف، در حالی که تنها ۱۷ سال داشت، در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۶۵ و در جریان عملیات کربلای ۵، با بدنی مجروح به اسارت نیروهای حزب بعث عراق درآمد.

نویسنده پس از اسارت، ابتدا به بصره و سپس به استخبارات منتقل شد و در نهایت به اردوگاه تکریت ۱۱، موسوم به «اردوگاه مفقودین»، انتقال یافت و نزدیک به چهار سال و نیم از دوران اسارت خود را در این اردوگاه سپری کرد.

در کتاب «این دیوار چه رنگیه؟»، اصغر حکیمی مزرعه‌نو ضمن روایت خاطرات دوران کودکی، به تشریح وقایع عملیات کربلای ۵، چگونگی اسارت، شرایط دشوار اردوگاه تکریت ۱۱ و یاد شهدای غریب دوران اسارت پرداخته است؛ روایتی صمیمی و مستند از صبر، مقاومت و زیست اسارت.