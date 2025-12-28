  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۰۰

جلسه ارزی وزیر اقتصاد با رئیس کل بانک مرکزی

امروز جلسه مشترک وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در خصوص بررسی وضعیت ارز و طلا تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس‌کل بانک مرکزی به همراه وزیر اقتصاد و دیگر اعضای هیأت عالی بانک مرکزی از قبل از ظهر امروز تا ۱۴:۳۰ در جلسه فوق‌العاده این هیأت حضور داشتند و طی این نشست، مصوبات خوبی در بخش انتشار اوراق طلا و ارز به منظور مدیریت بازار به تصویب رسید. پس از اتمام جلسه نیز دکتر فرزین به همراه دکتر مدنی‌زاده به جلسه هیأت دولت رفتند.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

