اراذل و اوباش شهر کازرون دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمیدرضا مصطفایی گفت: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر حمله اراذل و اوباش به یک مغازه لوازم آرایشی در شهرک پردیس کازرون، سریعاً مأموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی با بیان اینکه مهاجمان قبل از رسیدن پلیس از محل متواری شده بودند، افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که سه نفر از اراذل و اوباش به دلیل نامعلوم به درب مغازه مذکور مراجعه و با سلاح سرد اقدام به ضرب و شتم مالک کرده‌اند.

فرمانده انتظامی کازرون ادامه داد: مأموران پلیس تحقیقات خود را آغاز و با جمع‌آوری سرنخ‌ها، مطلع شدند که یکی از اراذل و اوباش سابقه‌دار در شهرستان یاسوج است.

سرهنگ مصطفایی تصریح کرد: مأموران با اخذ نیابت قضائی به یاسوج اعزام و با همکاری پلیس امنیت عمومی آن شهرستان، اراذل و اوباش را دستگیر کردند.

وی ادامه داد: متهم که سوابق متعدد درگیری و شرارت در پرونده خود دارد؛ در بازجویی اولیه به جرم خود با همکاری ۲ نفر از دوستانش اقرار کرد و گفت توسط خانمی به هویت معلوم که دارای خصومت و اختلاف قبلی با متصدی واحد صنفی بود از طریق فضای مجازی آشنا و سپس اجیر و در ازای مبلغ ۵۰ میلیون تومان دست به چنین اقدامی زدیم.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه خانم مذکور نیز با هماهنگی قضائی دستگیر و تلاش برای دستگیری همدستان این اراذل و اوباش با جدیت ادامه دارد، گفت: متهمین برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

سرهنگ مصطفایی گفت: پلیس با پوشش اطلاعاتی کامل و حضور به موقع خود به هیچ عنوان اجازه عرض اندام به اراذل و اوباش و هنجارشکنان را نخواهد داد؛ چرا که حقوق شهروندان خط قرمز پلیس است.