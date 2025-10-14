به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمیدرضا مصطفایی گفت: به دنبال گزارشات و مطالبه متعدد مردمی در بخش جره وبالاده مبنی بر برخورد با فردی به هویت معلوم با سابقه تیراندازی، مشارکت در قتل عمدی، ایجاد رعب و وحشت و آدم ربایی، دستگیری وی در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران با اقدامات فنی محل اختفا متهم را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در اقدامی غافلگیرانه موفق شدند اوباش سابقه‌دار را در مخفیگاهش دستگیر و جهت بررسی بیشتر به مقر انتظامی انتقال دهند.

فرمانده انتظامی کازرون با بیان اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی روانه زندان شد، تصریح کرد: پلیس با پوشش اطلاعاتی کامل و حضور به موقع خود در محل، به هیچ عنوان اجازه عرض اندام به اراذل و اوباش و هنجار شکنان را نخواهد داد.