۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۱

سرهنگ مصطفایی: اراذل و اوباش سابقه‌دار کازرون دستگیر شد

کازرون- فرمانده انتظامی کازرون از دستگیری اراذل و اوباش سابقه‌دار این شهرستان که دارای جرائم متعدد از جمله مشارکت در قتل عمدی و آدم ربایی موجب سلب آسایش شهروندان شده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمیدرضا مصطفایی گفت: به دنبال گزارشات و مطالبه متعدد مردمی در بخش جره وبالاده مبنی بر برخورد با فردی به هویت معلوم با سابقه تیراندازی، مشارکت در قتل عمدی، ایجاد رعب و وحشت و آدم ربایی، دستگیری وی در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران با اقدامات فنی محل اختفا متهم را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در اقدامی غافلگیرانه موفق شدند اوباش سابقه‌دار را در مخفیگاهش دستگیر و جهت بررسی بیشتر به مقر انتظامی انتقال دهند.

فرمانده انتظامی کازرون با بیان اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی روانه زندان شد، تصریح کرد: پلیس با پوشش اطلاعاتی کامل و حضور به موقع خود در محل، به هیچ عنوان اجازه عرض اندام به اراذل و اوباش و هنجار شکنان را نخواهد داد.

