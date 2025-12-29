تجلیل از عملکرد فرمانده انتظامی فارس توسط جانشین فراجا

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی با حضور سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در شیراز، از تلاش‌ها و خدمات خالصانه فرمانده انتظامی استان فارس تجلیل به عمل آمد.

سردار رضایی در این مراسم با اشاره به اهمیت امنیت در تأمین آسایش عمومی، اظهار کرد: عملکرد پلیس استان فارس در ماه‌های اخیر الگویی موفق از اجرای تدابیر فرماندهی فراجا و اشراف اطلاعاتی بر مجرمان بوده است.

وی با اشاره به اینکه امنیت فارس نتیجه هوشمندی فرمانده انتظامی و همکاری با دستگاه‌های قضائی و امنیتی و همچنین همراهی مردم با پلیس است، افزود: کاهش وقوع سرقت‌ها و افزایش کشفیات نشان دهنده تعهد، بصیرت و روحیه جهادی تک تک کارکنان انتظامی این استان است.