محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر جایگاه والای مادری در جامعه، از حمایت کامل جامعه پزشکی از پویش «خوش به حالم که من مادرم» خبر داد و گفت: نعمت مادری یکی از بالاترین نعمت‌های الهی است و باید شرایط بهره‌مندی زنان از این نعمت، به‌صورت ایمن و مطلوب فراهم شود.

رئیس‌زاده با اشاره به راه‌اندازی این پویش در حوزه جمعیت و فرزندآوری گفت: در سازمان نظام پزشکی به‌طور قطع از پویش خوش به حالم که من مادرم حمایت می‌کنیم. حقیقت این است که مادری نعمتی بزرگ است و نباید شرایطی ایجاد شود که زنان سرزمین ما از آن محروم بمانند.

وی افزود: بخشی از این موضوع به انتخاب و تمایل خود بانوان بازمی‌گردد، اما بخش مهم‌تر آن به مسئولیت حاکمیت و دستگاه‌های اجرایی مربوط است؛ اینکه زمینه مادر شدنِ مطلوب، ایمن و بدون دغدغه را فراهم کنند.

فرزندآوری باید تجربه‌ای ایمن و خوشایند باشد

رئیس سازمان نظام پزشکی با تأکید بر نقش جامعه پزشکی در این مسیر تصریح کرد: وظیفه ما این است که فرایند بارداری و زایمان را به یک فرایند کاملاً ایمن، خوشایند و بدون نگرانی تبدیل کنیم تا بانوان کشور بدانند فرزندآوری یک مسیر مطمئن و قابل اطمینان است.

وی با اشاره به شاخص‌های سلامت مادران در کشور گفت: خوشبختانه ایران در شاخص مرگ‌ومیر مادران باردار، جزو کشورهای پیشرو دنیاست. این شاخص که حدود ۴۰ سال پیش بیش از ۲۰۰ مورد در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده بود، امروز به عددی نزدیک ۲۲ رسیده است.

ایران جلوتر از اهداف جهانی سلامت مادران

رئیس‌زاده ادامه داد: در حالی که سازمان جهانی بهداشت (WHO) هدف‌گذاری کرده تا سال ۲۰۳۰ شاخص مرگ‌ومیر مادران به ۷۰ در هر ۱۰۰ هزار تولد برسد، ایران هم‌اکنون حدود یک‌سوم این عدد را ثبت کرده و جزو سه کشور اول دنیا در روند کاهشی این شاخص است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: بیش از ۹۰ درصد زایمان‌ها در کشور در شرایط دسترسی مطلوب به خدمات بهداشتی و درمانی انجام می‌شود که این یک مزیت بسیار مهم برای زنان ایرانی است.

لزوم ویزیت رایگان مادران پس از زایمان

رئیس سازمان نظام پزشکی با اشاره به خلأهای موجود پس از زایمان گفت: یکی از دغدغه‌های جدی، مراقبت‌های پس از زایمان است. پیشنهاد مشخص ما این است که هر مادری تا یک ماه پس از زایمان، به‌صورت رایگان توسط ماما در منزل ویزیت شود.

وی افزود: این اقدام هم به آموزش مادران کمک می‌کند، هم مراقبت از مادر و نوزاد را ارتقا می‌دهد. این مدل در برخی کشورها اجرا شده و خوشبختانه ظرفیت نیروی مامایی توانمند در کشور ما برای اجرای آن کاملاً وجود دارد.

نقش کلیدی بیمه‌ها و سیاست‌گذاران

رئیس‌زاده با تأکید بر نقش بیمه‌ها و دستگاه‌های مسئول تصریح کرد: اجرای این طرح نیازمند همکاری سازمان‌های بیمه‌گر و سیاست‌گذاران حوزه جمعیت است. اگر این هماهنگی ایجاد شود، جامعه پزشکی آمادگی کامل برای ایفای نقش مؤثر در تعالی جمعیت را دارد.

وی در پایان گفت: مجموعه این اقدامات، در کنار مشوق‌های فرزندآوری، می‌تواند کمک کند تا زنان کشور در سن مناسب، با آرامش خاطر از نعمت مادری بهره‌مند شوند. جامعه پزشکی تاکنون نقش مؤثری ایفا کرده و همچنان در این مسیر در کنار مردم خواهد بود.