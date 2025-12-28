الزام جدید برای دانشجویان عراقی در سمنان؛ بیمه شخص ثالث اجباری شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی رجبی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در بیمه مرکزی سمنان با بیان اینکه بیمه شخص ثالث برای دانشجویان عراقی ساکن استان الزامی شده است، تاکید کرد: این دانشجویان باید به مراکز بیمه مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه این تصمیم در پی ورود تعداد زیادی خودروهای دانشجویان عراقی به استان و بلاتکلیفی بیمه‌های آنان گرفته شده است، افزود: بروز تصادف برای خودروهای عراقی سابقاً سبب می‌شود که بیمه این کشور خساراتی را پرداخت نکند.

رئیس صندوق تأمین خسارت‌های بدنی استان سمنان با بیان اینکه در قانون جدید این مشکل برطرف شده است، گفت: خودروهای دانشجویان عراقی از این پس شامل قوانین بیمه کشورمان خواهند شد.

رجبی با بیان اینکه این بیمه الزامی شده است، تاکید کرد: از تردد خودروهای عراقی که بیمه ثالث نداشته باشند در شهرهای استان سمنان جلوگیری خواهد شد.