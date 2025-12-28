به گزارش خبرگزاری مهر، کیهان نوشت: رئیسجمهور آمریکا طی یک سال گذشته بارها همتای اوکراینی خود را مثل رهبران بسیاری از کشورهای غربی مورد تحقیر و بیاحترامی قرار داده و حتی در یک مورد با توهین به وی، زلنسکی را از کاخسفید بیرون انداخته است. مسئله به این برمیگردد که ترامپ اصرار دارد زلنسکی برای پایان دادن به جنگ اوکراین بخش زیادی از سرزمین خود را به روسیه واگذار کند و زلنسکی تاکنون در مقابل این خواسته مقاومت کرده است.
تنها واکنش زلنسکی در مقابل تحقیرهای ترامپ تشکر و تمجیدهای پیدرپی از ترامپ بوده است (آن هم به توصیه رهبران اروپایی) تا حس خودشیفتگی رئیسجمهور آمریکا را ارضا کند اما این تشکرها نیز بیفایده بوده است و ترامپ همچنان به تحقیر زلنسکی ادامه میدهد. جدیدترین مورد به طرح ۲۰ مادهای زلنسکی برمیگردد که در مقابل طرح ترامپ برای آتشبس ارائه شده است. در طرح زلنسکی برخلاف طرح ترامپ خبری از واگذاری سرزمین نیست. دونالد ترامپ در مصاحبه با پولیتیکو ضمن هیچکاره دانستن زلنسکی تأکید کرد که تنها تصمیمگیرنده درخصوص طرحهای پایان جنگ اوکراین، آمریکا است. او گفت: «زلنسکی هیچ چیزی ندارد که من آن را تأیید کنم.»
به نوشته پولیتیکو، زلنسکی قرار است در دیدار یکشنبه (امروز) در مارآلاگو، اقامتگاه خصوصی ترامپ در فلوریدا، یک طرح صلح ۲۰ بندی جدید ارائه دهد. این طرح شامل پیشنهاد ایجاد منطقه غیرنظامیشده در برخی مناطق دونباس، تضمینهای امنیتی معادل ماده ۵ ناتو از سوی آمریکا و متحدان و بحث درباره کنترل نیروگاه هستهای زاپوروژیا و مسائل ارضی است. زلنسکی پیشتر اعلام کرده بود که این طرح «۹۰ درصد آماده» است و هدف آن نهائیکردن جزئیات پیش از سال نو است. ترامپ در مصاحبه با پولیتیکو ضمن ابراز بیعلاقگی به مطالعه این طرح، تاکید کرد که در نهایت او و نه زلنسکی است که باید در این زمینه اظهارنظر کند.
به نوشته پولیتیکو، دونالد ترامپ بارها با اظهاراتی تحقیرآمیز نسبت به ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، تأکید کرده که کییف بدون موافقت واشنگتن هیچ قدرتی برای تصمیمگیری در جنگ با روسیه ندارد و یا اینکه بدون حمایت آمریکا، اوکراین در برابر روسیه دوام نخواهد آورد. این رویکرد، که از ابتدای بازگشت ترامپ به کاخسفید در سال ۲۰۲۵ مشاهده شده، نشاندهنده کنترل کامل آمریکا بر فرآیند مذاکرات صلح و وابستگی مطلق اوکراین به حمایتهای مالی و نظامی واشنگتن است.
آخرین نمونه این رفتار در دسامبر ۲۰۲۵ (آذر ۱۴۰۴) رخ داد، زمانی که ترامپ در مصاحبه با خبرنگاران اعلام کرد، زلنسکی هنوز پیشنهاد صلح آمریکا را «نخوانده» و این مسئله مذاکرات را به تأخیر انداخته است. او زلنسکی را «کمی ناامیدکننده» خواند و تأکید کرد که زلنسکی چارهای جز پذیرش شرایط پیشنهادی آمریکا ندارد. به گزارش فارس، ترامپ در ماه نوامبر (آبان) نیز در مقابل خبرنگاران گفت: «به او [زلنسکی] گفتم که تو کارتی برای امتیاز گرفتن نداری». پیش از آن در ماه اکتبر (مهر) نیز ترامپ در جلسهای در کاخسفید زلنسکی را ترغیب به پذیرش شرایط روسیه کرد و هشدار داد که در غیر این صورت، ولادیمیر پوتین «اوکراین را نابود خواهد کرد».
همهپرسی برای واگذاری خاک!
از سوی دیگر «ولودیمیر زلنسکی» رئیسجمهور اوکراین روز جمعه در گفتوگو با پایگاه خبری «اکسیوس» با اشاره به اینکه امیدوار است هنگام دیدار با «دونالد ترامپ» در روز یکشنبه، بر سر چارچوبی برای پایان دادن به جنگ به توافق برسند، تاکید کرد که اگر روسیه با آتشبسی دستکم ۶۰ روزه موافقت کند، حاضر است طرح صلح ترامپ را به همهپرسی بگذارد. به نوشته اکسیوس، طرف آمریکایی اینکه زلنسکی آماده برگزاری همهپرسی است و دیگر بهطور کامل واگذاری اراضی خود را رد نمیکند را گامی بزرگ و رو به جلو میبیند. زلنسکی در گفتوگوی خود تاکید داشت، برگزاری چنین همهپرسی با پیچیدگیهای عمده سیاسی، لجستیکی و امنیتی همراه خواهد بود. به همین دلیل، او معتقد است که حداقل آتشبس ۶۰ روزه برای سازماندهی و برگزاری رأیگیری لازم است. به گزارش ایسنا، یک مقام ارشد آمریکایی به اکسیوس گفت که روسها ضرورت آتشبس در صورت اعلام همهپرسی از سوی زلنسکی را درک میکنند اما خواهان جدول زمانی کوتاهتری هستند.
رئیسجمهور اوکراین همچنین گفت بیشتر جنبههای توافقهای دوجانبه آمریکا–اوکراین اکنون نهایی شده و در قالب پنج سند تدوین شدهاند، هرچند ممکن است سند ششمی نیز اضافه شود.زلنسکی در رابطه با مسئله تضمینهای امنیتی گفت که اسنادی در این رابطه آماده شده است؛ هرچند برخی «مسائل فنی» هنوز نیاز به گفتوگوهای بیشتری دارند. یکی از این موارد مدتزمان توافق است. آمریکا پیمانی ۱۵ ساله پیشنهاد داده که قابل تمدید باشد. زلنسکی گفت «فکر میکنم به بیش از ۱۵ سال نیاز داریم» و افزود اگر ترامپ در دیدارشان با این مسئله موافقت کند، آن را «موفقیت بزرگی» خواهد دانست.
حملات گسترده به کییف
همزمان گزارشها حاکی است روسیه شهر کییف پایتخت اوکراین را در آستانه دیدار ترامپ و زلنسکی هدف حملات گسترده موشکی خود قرار داده است. ارتش روسیه دیروز اعلام کرد که با موشک و پهپاد به کییف و دیگر مناطق اوکراین حمله کرده است. نیروی هوایی اوکراین هم با تأیید این حمله اعلام کرد که پهپادهای روسی پایتخت و مناطقی در شمالشرقی و جنوب را هدف قرار دادهاند.روسیه هیچ اظهارنظری فوری در مورد این حملات نکرد. بعدازظهر دیروز (شنبه) نیز نیروهای مسلح روسیه تأسیسات تولید پهپادهای تهاجمی مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین را هدف قرار دادند.
خبرگزاری تاس به نقل از وزارت دفاع روسیه گزارش کرد که یگان هوافضای روسیه، زیرساختهای انرژی اوکراین را با موشکهای «کینژال» هدف قرار داده است. براساس این گزارش، موشکهای پیشرفتهای مانند «کینژال» که سرعت بسیار بالایی دارند، در چندین نوبت برای ضربهزدن به نیروگاهها و شبکه برق اوکراین هم استفاده شدهاند. به گزارش تسنیم، سازمان کنترل تردد هوایی لهستان اعلام کرد که بهدلیل شدت حملات هوایی روسیه، فعالیت دو فرودگاه ژشوف و لوبلین در جنوبشرقی این کشور بهطور موقت متوقف شده است. همزمان، ارتش لهستان برای مقابله با شرایط پیشآمده، جنگندههای خود را به پرواز درآورد.
