۷ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۱۸

اطلاعیه آموزش و پرورش هرمزگان در رابطه با امتحانات نهایی

بندرعباس- بر اساس اعلام اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان، امتحانات نهایی فردا طبق برنامه و همزمان با سراسر کشور برگزار می‌شود اما امتحانات هماهنگ استانی و داخلی لغو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان آمده است؛ پیرو سوالات مکرر همکاران و دانش‌آموزان در خصوص وضعیت امتحانات فردا (دوشنبه) امتحانات نهایی فردا بدون هیچ‌گونه تغییری و همزمان با سراسر کشور برگزار خواهد شد.

همچنین در این اطلاعیه آمده است: امتحانات هماهنگ استانی و امتحانات داخلی مدارس در استان هرمزگان لغو شده و زمان جدید برگزاری این امتحانات متعاقباً از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مسئولان آموزشی از دانش‌آموزان و اولیای آنان خواستند اخبار و اطلاعیه‌های بعدی را صرفاً از منابع رسمی دنبال کنند.

