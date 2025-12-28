اطلاعیه آموزش و پرورش هرمزگان در رابطه با امتحانات نهایی

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان آمده است؛ پیرو سوالات مکرر همکاران و دانشآموزان در خصوص وضعیت امتحانات فردا (دوشنبه) امتحانات نهایی فردا بدون هیچگونه تغییری و همزمان با سراسر کشور برگزار خواهد شد.
همچنین در این اطلاعیه آمده است: امتحانات هماهنگ استانی و امتحانات داخلی مدارس در استان هرمزگان لغو شده و زمان جدید برگزاری این امتحانات متعاقباً از طریق مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
مسئولان آموزشی از دانشآموزان و اولیای آنان خواستند اخبار و اطلاعیههای بعدی را صرفاً از منابع رسمی دنبال کنند.
