امتحانات داخلی مدارس اصفهان فردا لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر. در پی افزایش غلظت آلاینده‌های هوا و غیرحضوری شدن مدارس و مراکز آموزشی در شهر اصفهان و تعدادی از شهرستان‌های استان، مسئولان آموزش و پرورش استان اعلام کردند که امتحانات داخلی مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی در روز چهارشنبه برگزار نخواهد شد و زمان جدید برگزاری این آزمون‌ها متعاقباً از سوی مدارس اطلاع‌رسانی می‌شود.

بر اساس این گزارش، با توجه به هماهنگی‌های انجام‌شده در سطح ملی و ضرورت رعایت تقویم آموزشی کشور، امتحانات نهایی دانش‌آموزان بدون تغییر و طبق برنامه قبلی برگزار می‌شود و داوطلبان موظف به حضور در حوزه‌های امتحانی هستند.

مسئولان آموزش و پرورش استان اصفهان با تأکید بر لزوم حفظ سلامت دانش‌آموزان اعلام کردند: تصمیم به لغو امتحانات داخلی با هدف کاهش تردد غیرضروری و مواجهه کمتر دانش‌آموزان با آلاینده‌های هوا اتخاذ شده است.

همچنین به اولیا و دانش‌آموزان توصیه شده است اطلاعیه‌های بعدی را صرفاً از مراجع رسمی آموزش و پرورش و رسانه‌های معتبر دنبال کرده و از توجه به اخبار غیررسمی خودداری کنند.