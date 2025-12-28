به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با بعد از ظهر یکشنبه شاهد بارش برف به خصوص در ارتفاعات استان سمنان خواهیم بود بارشی که به لغزندگی مسیرها و جاده‌های کوهستانی و مرتفع خواهد انجامید.

اداره کل هواشناسی استان سمنان همزمان با ورود سامانه کم فشار بارشی به استان هشدار زرد رنگ را صادر کرده است در این هشدار تاکید شده که محورهای کوهستانی و گردنه‌ها و همچنین ارتفاعات استان سمنان لغزنده خواهند بود.

هواشناسی از مردم استان سمنان درخواست کرده در صورت عدم ضرورت، به مسیرهای کوهستانی استان سفر نداشته باشند.

مدیریت بحران استانداری سمنان نیز امروز بعد از ظهر اطلاعیه‌ای صادر کرده و در آن صدور هشدار سطح نارنجی نسبت به وقوع بارش برف و باران، وزش باد شدید موقت، پدیده مه و کاهش محسوس دما تا صفر و زیر صفر در اغلب نقاط استان را مورد تاکید قرار داده است.

پلیس راه امروز بعد از ظهر اعلام کرده که هیچکدام از جاده‌های استان سمنان مسدود نیستند اما در صورت بارش شدید امکان دارد که جاده‌های کوهستانی مسدود شوند و مردم قبل از ورود به جاده‌ها از باز بودن آنان اطمینان حاصل نمایند.

پلیس راه استان سمنان اما اعلام کرده که از تردد بدون زنجیر چرخ خودروها در محورهای کوهستانی جلوگیری خواهد کرد.

سرهنگ موسی بزرگی رئیس پلیس راه استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به بارش برف در ارتفاعات استان اعلام کرد: جاده‌های کوهستانی و شمالی استان سمنان مانند سمنان - فیروزکوه، و شهمیرزاد - فولادمحله همزمان با بعد از ظهر یکشنبه شاهد بارش برف هستند.

بزرگی با بیان اینکه محور شهمیرزاد - چاشم هم میزبان بارش برف است، تاکید کرد: همراه داشتن تجهیزات زمستانی در فصل سرما برای خودروها الزامی است.