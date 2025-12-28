به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در شورای اجتماعی استان که با حضور سید محمد بطحائی معاون اجتماعی وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور برگزار شد، با اشاره به شتاب تغییرات اجتماعی در کشور اظهار کرد: مدیریت تغییرات اجتماعی یکی از مهمترین موضوعاتی است که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری و رئیسجمهور بوده و غفلت از آن میتواند منجر به بروز و تشدید آسیبهای اجتماعی شود.
وی با بیان اینکه بخش مهمی از این تغییرات ریشه در فرآیندهای جهانی و تحولات فناورانه دارد، افزود: فشردگی زمان و مکان و تأثیر فناوریهای نوین، تغییرات فرهنگی و اجتماعی گستردهای را در سراسر جهان رقم زده است و ضروری است نقش و جایگاه خود را در این ساختار جهانی بهدرستی شناسایی کنیم.
استاندار هرمزگان با تأکید بر مسئولیت شورای اجتماعی در این مسیر تصریح کرد: برای افزایش بهرهوری در حوزه مسائل اجتماعی، نیازمند یکپارچگی و پرهیز از اقدامات جزیرهای و بخشی هستیم، چراکه آشفتگی در این حوزه ما را از ارائه خدمات مؤثر محروم میکند.
آشوری تازیانی، رویکرد محلهمحور و شبکهای را یکی از راهبردهای اساسی در مدیریت اجتماعی دانست و گفت: نهادها و تشکلهای مختلفی از جمله بسیج، هلالاحمر و سازمانهای مردمنهاد درگیر مسائل اجتماعی هستند و شورای اجتماعی باید با بازتعریف نقش خود، این ظرفیتها را در چارچوبی منسجم و هوشمندانه به کار گیرد.
وی با تأکید بر نقش مردم در کاهش آسیبهای اجتماعی خاطرنشان کرد: پذیرش نقش اساسی مردم و نگاه مردمپایه، شرط موفقیت در کنترل و کاهش آسیبهاست و باید با مشارکت جمعی و تقویت قاعده حکمرانی مشارکتی، اقدامات اجتماعی را پیش برد.
استاندار هرمزگان در پایان با اشاره به وجود بیش از هزار و ۵۰۰ تشکل مردمی و ظرفیتهای گسترده مذهبی و اجتماعی در استان گفت: این سرمایه اجتماعی اگر بهدرستی مدیریت و همافزایی شود، میتواند مسیر موفقیت در مدیریت تغییرات اجتماعی و کاهش آسیبها را هموار کند.
