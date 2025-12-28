  1. استانها
  2. خوزستان
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۱۴

۲ محور ارتباطی در استان خوزستان مسدود شد

۲ محور ارتباطی در استان خوزستان مسدود شد

اهواز - به علت بارش شدید باران محورهای باغملک–ایذه–دزپارت و ملاثانی–گاوسوار در استان خوزستان مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان اعلام کرد: با توجه به بارش شدید باران در محورهای مواصلاتی استان و طغیان رودخانه‌های فصلی، محورهای باغملک–ایذه–دزپارت و ملاثانی–گاوسوار تا اطلاع ثانوی مسدود هستند.

براساس این اطلاعیه و با توجه به شرایط جوی حاکم و به‌منظور حفظ ایمنی تردد، از هم‌استانی‌ها درخواست می‌شود از ترددهای غیرضروری در محورهای استان خودداری کنندو در صورت ضرورت انجام سفر، رانندگان پیش از آغاز حرکت، جهت اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط تردد، با سامانه تلفنی ۱۴۱ تماس حاصل کنند.

مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از شهروندان درخواست دارد با رعایت توصیه‌های ایمنی، در حفظ جان خود و سایر کاربران جاده‌ای همکاری لازم را داشته باشند.

کد خبر 6705110

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها