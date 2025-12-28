  1. استانها
  2. تهران
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۳۴

مدارس پیش‌دبستانی و دبستان فیروزکوه دوشنبه غیرحضوری شد

فیروزکوه- به دلیل کاهش محسوس دما و برودت هوا، مدارس پیش‌دبستانی و دبستان شهرستان فیروزکوه روز دوشنبه ۸ دی ماه به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانداری فیروزکوه اعلام کرد: در پی کاهش محسوس دما و برودت هوا، مدارس مقطع پیش‌دبستانی و دبستان این شهرستان در روز دوشنبه ۸  دی ماه به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام فرمانداری و به منظور حفظ سلامت دانش‌آموزان، این تصمیم با نظر فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان و با هماهنگی ستاد مدیریت بحران و دستگاه‌های ذی‌ربط اتخاذ شده است.

فعالیت آموزشی سایر مقاطع تحصیلی طبق برنامه اعلام‌شده از سوی مراجع رسمی ادامه دارد و در صورت هرگونه تغییر، مراتب از طریق رسانه‌های معتبر اطلاع‌رسانی خواهد شد.

در پایان از خانواده‌ها درخواست شده است ضمن پیگیری اطلاعیه‌های رسمی، از ترددهای غیرضروری به‌ویژه در ساعات اولیه صبح خودداری کنند.

