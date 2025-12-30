سرما مدارس ابتدایی و متوسطه اول فیروزکوه را مجازی کرد

به گزارش خبرنگاردمهز، روح‌الله خلیل ارجمندی، رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان فیروزکوه، از غیرحضوری شدن مدارس مقطع ابتدایی و متوسطه اول این شهرستان در روز سه شنبه ۹ دی ماه خبر داد.

وی با اشاره به کاهش محسوس دما و برودت هوا اظهار داشت: این تصمیم در راستای صیانت از سلامت دانش‌آموزان و با هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرستان و فرماندار فیروزکوه اتخاذ شده است.

رئیس اداره آموزش و پرورش فیروزکوه افزود: فرآیند آموزش دانش‌آموزان در مقاطع مذکور از طریق بسترهای مجازی و طبق برنامه اعلامی مدارس دنبال خواهد شد.

خلیل ارجمندی در پایان از خانواده‌ها درخواست کرد ضمن توجه به اطلاعیه‌های رسمی، از ترددهای غیرضروری به‌ویژه در ساعات اولیه صبح خودداری کرده و همکاری لازم را با مدارس داشته باشند.