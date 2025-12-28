پیروزی الوحده امارات با حضور کم رنگ هافبک تیم ملی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال الوحده و خورفکان امارات از هفته دهم لیگ ادنوک امروز یکشنبه برگزار شد که با پیروزی یک بر صفر الوحده همراه بود.

عمر خربین (پنالتی -۲۰) تک گل سه امتیازی الوحده را به ثمر رساند تا این تیم با کسب ۲۱ امتیاز در رتبه دوم جدول قرار بگیرد.

محمد قربانی هافبک تیم ملی ایران از دقیقه ۷۳ وارد زمین شد تا برای الوحده بازی کند. رضا غندی پور دیگر بازیکن ایرانی این تیم نیز در دقیقه ۸۹ جای خربین آمد اما مبین دهقان روی نیمکت الوحده نشست تا برد یک بر صفر این تیم را تماشا کند.