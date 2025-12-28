  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۴۰

پیروزی الوحده امارات با حضور کم رنگ هافبک تیم ملی ایران

پیروزی الوحده امارات با حضور کم رنگ هافبک تیم ملی ایران

تیم فوتبال الوحده امارات با کسب پیروزی در هفته دهم لیگ فوتبال باشگاهی این کشور در رتبه دوم جدول قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال الوحده و خورفکان امارات از هفته دهم لیگ ادنوک امروز یکشنبه برگزار شد که با پیروزی یک بر صفر الوحده همراه بود.

عمر خربین (پنالتی -۲۰) تک گل سه امتیازی الوحده را به ثمر رساند تا این تیم با کسب ۲۱ امتیاز در رتبه دوم جدول قرار بگیرد.

محمد قربانی هافبک تیم ملی ایران از دقیقه ۷۳ وارد زمین شد تا برای الوحده بازی کند. رضا غندی پور دیگر بازیکن ایرانی این تیم نیز در دقیقه ۸۹ جای خربین آمد اما مبین دهقان روی نیمکت الوحده نشست تا برد یک بر صفر این تیم را تماشا کند.

کد خبر 6705132

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها