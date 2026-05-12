یک ایرانی شادی حریف را خراب کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال الوحده و خورفکان در هفته بیست و پنجم لیگ ادنوک امارات شامگاه دوشنبه ۲۱ اردیبهشت به مصاف هم رفتند که محمد قربانی هافبک ایرانی الوحده با گلی که به ثمر رساند مانع از شکست تیمش شد.

رسانه «ainalsqrsport» امارات در گزارشی به این بازی پرداخت و تیتر «قربانی شادی خورفکان را خراب کرد» برای مطلب خود برگزید. در مطلب این رسانه آمده است: این دیدار در ورزشگاه صقر بن محمد القاسمی برگزار شد و خورفکان در دقیقه ۲۷ توسط جان نغیسان به گل نخست مسابقه دست یافت تا نیمه اول با برتری یک بر صفر این تیم به پایان برسد.

در نیمه دوم، بازیکنان الوحده برای جبران نتیجه فشار زیادی روی دروازه حریف وارد کردند و در نهایت محمد قربانی در وقت‌های پایانی موفق شد گل تساوی را برای تیمش به ثمر برساند تا خورفکان پیروزی را در دقایق آخر از دست بدهد.

با این نتیجه، الوحده ۴۰ امتیازی شد و در رده پنجم جدول باقی ماند. خورفکان نیز با ۲۷ امتیاز در جایگاه هشتم قرار دارد. همچنین «حسن العبدولی» سرمربی الوحده مسئولیت تساوی مقابل خورفکان را بر عهده گرفت و از بازیکنان تیمش تمجید کرد.