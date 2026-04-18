سرمربی لژیونرهای ایرانی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه الوحده بهصورت رسمی اعلام کرد که حسن العبدولی، مربی اماراتی، به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال بزرگسالان این باشگاه منصوب شده است.
این تغییر در حالی انجام شده که او جایگزین دارکو میلانیچ شده است.
در بیانیه باشگاه آمده است: مدیریت باشگاه از زحمات و تلاشهای دارکو میلانیچ در مدت حضورش در تیم قدردانی میکند و برای او در ادامه مسیر حرفهای آرزوی موفقیت دارد.
همچنین باشگاه الوحده ابراز اطمینان کرده است که حسن العبدولی با تواناییهای فنی خود میتواند هدایت تیم اول را بهخوبی برعهده بگیرد و با ایجاد تغییرات فنی مورد نیاز، در راستای اهداف و جاهطلبیهای باشگاه و هواداران حرکت کند.
لازم به ذکر است که محمد قربانی، مبین دهقان و رضا غندی پور سه بازیکن ایرانی تیم فوتبال الوحده امارات هستند. این تیم با انجام ۲۲ بازی و کسب ۳۶ امتیاز در رده پنجم جدول لیگ ادنوک امارات قرار دارد.
نظر شما