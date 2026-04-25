به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، محمد قربانی از جمله بازیکنان جوان خط میانی تیم ملی است که در ۲ سال اخیر همواره در اردوها و بازی‌های این تیم حضور داشته و کادر فنی اعتماد خاصی به او دارد. قربانی که در ۲ بازی ایران مقابل نیجریه و کاستاریکا در جمع ملی‌پوشان حضور داشت، درباره آخرین وضعیت تیم ملی گفتگویی داشته است.

* تیم ملی در تعطیلات نوروز، با وجود شرایط جنگی کشورمان، با سفر به ترکیه ۲ بازی دوستانه مقابل نیجریه و کاستاریکا انجام داد. نظرت درباره سطح فنی این بازی‌ها چیست؟

اردوی خیلی خوبی در ترکیه داشتیم و با توجه به اتفاقات کشورمان، توانستیم با بچه‌های شاغل در لیگ داخلی دور هم جمع شویم. کادر فنی و فدراسیون با زحمات خود، توانستند اردوی خوبی را برگزار کنند. ۲ بازی دوستانه خیلی خوب هم انجام دادیم که به نظر من در ادامه مسیر می‌تواند به ما کمک کند. مقابل دو تیم خوب قرار گرفتیم و یک محک جدی خوردیم. هم نیجریه و هم کاستاریکا تیم‌های قابل احترامی بودند. امیدوارم این دو بازی به تیم ملی کمک کرده باشد تا آماده‌سازی خوبی انجام دهیم و ان‌شاءالله پرقدرت برای تورنمنت مهم جام جهانی آماده شویم.

* در بازی نخست با نیجریه شانس بازی داشتی. درباره عملکرد خودت برای‌مان بگو.

با توجه به صلاحدید کادر فنی، مقابل نیجریه از ابتدا بازی کردم و خدا را شکر روند این مسابقه خیلی خوب بود، اما متأسفانه نتیجه‌ای که به دنبال آن بودیم کسب نشد. در بازی دوم مقابل کاستاریکا خوشبختانه توانستیم یک برد خوب به دست بیاوریم و با روحیه‌ای مناسب برای بازی‌های آینده و حضور در جام جهانی آماده شویم.

* مهم‌ترین موضوع در این اردو نام مقدس وطن بود که امیر قلعه‌نویی هم روی همین موضوع تأکید زیادی داشت. نظر خودت در این ارتباط و شرایط این روزهای کشورمان چیست؟

ما بازیکنان تیم ملی هستیم و به لباس تیم ملی و پرچمی که روی پیراهن‌مان است افتخار می‌کنیم. چه بازیکنی که به زمین می‌رود، چه بازیکنی که روی نیمکت است و حتی کسی که در پست‌های مختلف لباس تیم ملی را می‌پوشد، باید به این لباس و این پرچم افتخار کند. همه باید برای سربلندی این پرچم، چه یک دقیقه و چه ۹۰ دقیقه، بجنگند و جان‌شان را برای آن فدا کنند. دقیقاً آقای قلعه‌نویی به موضوع «وطن» اشاره کردند و گفتند هر بازیکنی که به تیم ملی می‌آید باید قدر این پیراهن را بداند و وقتی این لباس را می‌پوشد برای آن بجنگد و نشان دهد احترام خاصی برای پیراهن ایران و پرچم کشورمان قائل است. قطعاً همه بازیکنان تیم ملی این موضوع را می‌دانند و در مسابقات جام جهانی برای لباس و پرچم ایران خواهند جنگید.

* به نظرت در شرایط فعلی بهترین تدبیر برای حضور پرقدرت تیم ملی در جام جهانی چیست؟

بهترین تدبیر این است که تیم ملی با قدرت در جام جهانی حضور پیدا کند تا به همه دنیا نشان دهد مردم ایران چه قدرتی دارند. ما به عنوان نمایندگان ایران در این مسابقات شرکت می‌کنیم و امیدواریم بتوانیم پرچم کشورمان را بالا ببریم و به همه دنیا نشان دهیم قدرت ایران چقدر بالاست.

* به نظر می‌رسد کادر فنی تیم ملی به سبک بازی‌ات اعتقاد دارد. چقدر امیدوار هستی در لیست نهایی تیم ملی برای جام جهانی حضور داشته باشی؟

از رقابت‌های جام ملت‌های قبلی در تمام اردوها شرکت کردم و حتی یک اردو هم از دست ندادم. این نشان‌دهنده لطف و اعتماد کادر فنی تیم ملی و شخص آقای قلعه‌نویی به بنده است. من هم همیشه تلاش کردم در زمین بهترین عملکردم را داشته باشم و آن چیزی را که کادر فنی از من می‌خواهد انجام دهم. در چند بازی باقی‌مانده باشگاهی هم تمام تلاشم را می‌کنم که عملکرد خوبی داشته باشم تا بتوانم در لیست نهایی قرار بگیرم و در جام جهانی بازی کنم.