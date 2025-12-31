سرشماری آزمایشی نفوس و مسکن گامی برای افزایش دقت آمارهای ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوراسکندر شامگاه چهارشنبه در جلسه هماهنگی مرحله آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا با تشریح اهداف و اهمیت سرشماری آزمایشی، این مرحله را گامی اساسی برای سنجش میزان آمادگی زیرساخت‌ها، فرآیندهای اجرایی و افزایش دقت در اجرای سرشماری اصلی دانست.

وی با تأکید بر نقش محوری دهیاران در اطلاع‌رسانی محلی و جلب مشارکت مردمی، همکاری مؤثر دهیاری‌ها را از عوامل مهم موفقیت این طرح ملی عنوان کرد.

همچنین محمودی، معاون برنامه‌ریزی فرماندار میاندورود، با اشاره به جایگاه راهبردی آمارهای جمعیتی و مسکن در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای شهرستان، اجرای دقیق و منسجم سرشماری آزمایشی را زمینه‌ساز برنامه‌ریزی واقع‌بینانه و اثربخش دانست.

وی بر ضرورت هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی، دهیاری‌ها و عوامل میدانی تأکید کرد و خواستار بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های محلی برای تحقق اهداف این طرح شد.

در ادامه این نشست، موضوعاتی از جمله نحوه تعامل دهیاران با عوامل اجرایی، شناسایی محدوده‌های سرشماری، نصب بنر و انجام تبلیغات محیطی، تسهیل دسترسی مأموران آمارگیر به روستاها، زمان‌بندی مراحل اجرا و ضرورت آگاهی‌بخشی به خانوارها مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

دهیاران حاضر در جلسه نیز ضمن بیان دیدگاه‌ها و مسائل اجرایی، آمادگی کامل خود را برای همکاری همه‌جانبه در اجرای مطلوب مرحله آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن اعلام کردند.

گفتنی است عملیات میدانی سرشماری آزمایشی در شهرستان میاندورود از روز یکشنبه ۱۴ دی‌ماه لغایت ۳ بهمن‌ماه، به مدت ۲۰ روز در شهر سورک و روستاهای اسلام‌آباد، محمدآباد و زیت‌علیا اجرا خواهد شد.