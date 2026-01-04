طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن به صورت آزمایشی در میاندورود کلید خورد

عبدالرضا کریم پور ملکشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاربه این که همزمان سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۴، مأموران سرشماری با حضور در درِب منازل شهروندان در شهرستان میاندورود، فرآیند آمارگیری را آغاز کردند، افزود: در این مرحله، مأموران آموزش‌دیده با کارت شناسایی معتبر و تبلت الکترونیکی در شهر سورک و روستاهای اسلام‌آباد، زیت علیا و محمدآباد نسبت به مصاحبه و ثبت اطلاعات خانوارها اقدام می‌کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران تصریح کرد: در مجموع، ۱۰ مأمور آمارگیر در سطح شهرستان فعال هستند؛ ۶ مأمور در شهر سورک و ۴ مأمور در روستاها به‌طور مستقیم و چهره‌به‌چهره با خانوارها ارتباط دارند. همچنین ۲ مأمور مستقر در ستاد سرشماری مسئول ثبت اطلاعات خانوارهای مؤسسه‌ای و انجام سرشماری تلفنی هستند.

کریم‌پور ملکشاه تأکید کرد: این آمارگیری با هدف تکمیل اطلاعات جمعیتی و مسکن شهرستان انجام می‌شود و از همه شهروندان خواسته شده است با مأموران همکاری کنند تا آمار دقیق و کامل به دست آید.