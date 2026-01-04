  1. استانها
طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن به صورت آزمایشی در میاندورود کلید خورد

میاندورود- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران گفت: طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن به صورت آزمایشی با حضور مأموران در درب منازل در شهرستان میاندورود آغاز شد.

عبدالرضا کریم پور ملکشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاربه این که همزمان سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۴، مأموران سرشماری با حضور در درِب منازل شهروندان در شهرستان میاندورود، فرآیند آمارگیری را آغاز کردند، افزود: در این مرحله، مأموران آموزش‌دیده با کارت شناسایی معتبر و تبلت الکترونیکی در شهر سورک و روستاهای اسلام‌آباد، زیت علیا و محمدآباد نسبت به مصاحبه و ثبت اطلاعات خانوارها اقدام می‌کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران تصریح کرد: در مجموع، ۱۰ مأمور آمارگیر در سطح شهرستان فعال هستند؛ ۶ مأمور در شهر سورک و ۴ مأمور در روستاها به‌طور مستقیم و چهره‌به‌چهره با خانوارها ارتباط دارند. همچنین ۲ مأمور مستقر در ستاد سرشماری مسئول ثبت اطلاعات خانوارهای مؤسسه‌ای و انجام سرشماری تلفنی هستند.

کریم‌پور ملکشاه تأکید کرد: این آمارگیری با هدف تکمیل اطلاعات جمعیتی و مسکن شهرستان انجام می‌شود و از همه شهروندان خواسته شده است با مأموران همکاری کنند تا آمار دقیق و کامل به دست آید.

