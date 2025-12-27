به گزارش خبرگزاری مهر، احمد خداوردی در جلسه هماهنگی اجرای این طرح، گفت: سرشماری ثبتی‌مبنا به‌عنوان روشی نوین در نظام آماری کشور با هدف تولید آمارهای دقیق، به‌روز و کم‌هزینه در حوزه جمعیت و مسکن اجرا می‌شود.

وی افزود: در این روش، داده‌ها به طور عمده بر پایه ثبت‌های اداری دستگاه‌ها و با استفاده از منابع اطلاعاتی مختلف تولید می‌شود و در کنار آن، اطلاعات میدانی و پرسشنامه‌های الکترونیکی برای تکمیل و ارتقای کیفیت داده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

خداوردی با اشاره به محدوده اجرای طرح در استان زنجان، اظهار کرد: در مرحله آزمایشی، حدود یک‌هزار و ۵۰۰ خانوار در شهر قیدار و حدود ۹۰۰ خانوار در دهستان خرارود و روستاهای منتخب شهرستان خدابنده به‌صورت آزمایشی مورد سرشماری قرار می‌گیرند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان هدف از اجرای این آزمایش را سنجش کیفیت و پوشش داده‌های ثبتی و مکانی، ارزیابی دقت اطلاعات دستگاه‌های اجرایی، شناسایی نقاط ضعف احتمالی، آزمون میدانی روش‌های اجرا، بررسی میزان پاسخگویی خانوارها و برآورد زمان و هزینه‌های اجرایی سرشماری عنوان کرد.

خداوردی با اشاره به رویکرد مرکز آمار ایران خاطرنشان کرد: در سرشماری‌های آینده، روش ثبتی‌مبنا به‌صورت تدریجی و در ترکیب با نمونه‌گیری اجرا خواهد شد که این رویکرد می‌تواند نقش مؤثری در بهبود برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های کلان کشور ایفا کند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان با بیان اینکه تغییر نظام سرشماری سنتی ایران به شیوه سرشماری ثبتی‌مبنا از سال ۱۴۰۵ مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۹ است، افزود: تمام سرشماری‌های انجام شده در گذشته، با شیوه کلاسیک یا سنتی و با عملیات پیچیده و هزینه‌بر (مراجعه حضوری به خانوار و تکمیل اطلاعات پرسشنامه بر اساس اظهار پاسخگو) اجرا شده است.

وی گفت: اگرچه نتایج حاصل از سرشماری‌های سنتی بسیار با ارزش است اما با افزایش جمعیت کشورها و افزایش روزافزون تقاضاهای آماری کاربران و سیاستگذاران در خصوص اطلاعات آماری بیشتر و دقیق‌تر و در فواصل زمانی کمتر در چارچوب نظام‌های مدرن برنامه‌ریزی از یکسو و سنگین بودن و مشکلات اجرای آنها از سوی دیگر کشورها را بر آن داشته است تا به سمت روش‌های بهینه‌تر انجام سرشماری پیش بروند.