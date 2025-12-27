  1. استانها
  2. زنجان
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۲۶

خداوردی: اجرای آزمایشی سرشماری ثبتی‌مبنا ۱۴۰۴ در خدابنده آغاز می‌شود

خداوردی: اجرای آزمایشی سرشماری ثبتی‌مبنا ۱۴۰۴ در خدابنده آغاز می‌شود

زنجان- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان از اجرای آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا سال ۱۴۰۴ از ۱۴ دی‌ماه جاری به مدت ۲۰ روز در بخش‌هایی از شهرستان خدابنده خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد خداوردی در جلسه هماهنگی اجرای این طرح، گفت: سرشماری ثبتی‌مبنا به‌عنوان روشی نوین در نظام آماری کشور با هدف تولید آمارهای دقیق، به‌روز و کم‌هزینه در حوزه جمعیت و مسکن اجرا می‌شود.

وی افزود: در این روش، داده‌ها به طور عمده بر پایه ثبت‌های اداری دستگاه‌ها و با استفاده از منابع اطلاعاتی مختلف تولید می‌شود و در کنار آن، اطلاعات میدانی و پرسشنامه‌های الکترونیکی برای تکمیل و ارتقای کیفیت داده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

خداوردی با اشاره به محدوده اجرای طرح در استان زنجان، اظهار کرد: در مرحله آزمایشی، حدود یک‌هزار و ۵۰۰ خانوار در شهر قیدار و حدود ۹۰۰ خانوار در دهستان خرارود و روستاهای منتخب شهرستان خدابنده به‌صورت آزمایشی مورد سرشماری قرار می‌گیرند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان هدف از اجرای این آزمایش را سنجش کیفیت و پوشش داده‌های ثبتی و مکانی، ارزیابی دقت اطلاعات دستگاه‌های اجرایی، شناسایی نقاط ضعف احتمالی، آزمون میدانی روش‌های اجرا، بررسی میزان پاسخگویی خانوارها و برآورد زمان و هزینه‌های اجرایی سرشماری عنوان کرد.

خداوردی با اشاره به رویکرد مرکز آمار ایران خاطرنشان کرد: در سرشماری‌های آینده، روش ثبتی‌مبنا به‌صورت تدریجی و در ترکیب با نمونه‌گیری اجرا خواهد شد که این رویکرد می‌تواند نقش مؤثری در بهبود برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های کلان کشور ایفا کند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان با بیان اینکه تغییر نظام سرشماری سنتی ایران به شیوه سرشماری ثبتی‌مبنا از سال ۱۴۰۵ مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۹ است، افزود: تمام سرشماری‌های انجام شده در گذشته، با شیوه کلاسیک یا سنتی و با عملیات پیچیده و هزینه‌بر (مراجعه حضوری به خانوار و تکمیل اطلاعات پرسشنامه بر اساس اظهار پاسخگو) اجرا شده است.

وی گفت: اگرچه نتایج حاصل از سرشماری‌های سنتی بسیار با ارزش است اما با افزایش جمعیت کشورها و افزایش روزافزون تقاضاهای آماری کاربران و سیاستگذاران در خصوص اطلاعات آماری بیشتر و دقیق‌تر و در فواصل زمانی کمتر در چارچوب نظام‌های مدرن برنامه‌ریزی از یکسو و سنگین بودن و مشکلات اجرای آنها از سوی دیگر کشورها را بر آن داشته است تا به سمت روش‌های بهینه‌تر انجام سرشماری پیش بروند.

کد خبر 6703603

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها