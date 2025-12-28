محبوبی: ۳۷۷ مسافر گرفتار در برف در آذربایجان غربی امدادرسانی شد

حمید محبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص امدادرسانی در خصوص بارش برف در استان افزود: در پی صدور هشدار هواشناسی شماره ۱۹ مبنی بر آغاز بارش‌ها و وقوع برف و کولاک در محورهای مواصلاتی استان، از ساعت بامداد روز شنبه ۶ دی‌ماه ۱۴۰۴ تا ساعت ۲۰ روز یکشنبه ۷ دی‌ماه ۱۴۰۴، نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر استان در چندین محور درگیر عملیات امدادرسانی شدند.

وی افزود: در این مدت، ۷ حادثه برف و کولاک به وقوع پیوست که طی آن ۳۷۷ نفر حادثه‌دیده با حضور ۱۴ تیم عملیاتی از شعب مهاباد، تکاب، اشنویه، پیرانشهر، چایپاره و نقده و با به‌کارگیری ۱۰ دستگاه خودروی امدادی مورد امدادرسانی قرار گرفتند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی ادامه داد: همچنین ۱۱ حادثه ترافیکی در محورهای استان گزارش شد که در پی آن ۳۹ نفر حادثه‌دیده و ۲۸ نفر مصدوم توسط ۱۶ تیم عملیاتی امدادرسانی و به مراکز درمانی منتقل شدند.

محبوبی با اشاره به انجام یک عملیات جست‌وجو و نجات در کوهستان اظهار کرد: در این عملیات، ۱۴ نفر مفقودی با حضور ۲ تیم امدادی شناسایی و امدادرسانی شدند.

وی خاطرنشان کرد: محورهای درگیر عملیات برف و کولاک شامل اشنویه به ارومیه، نقده به پیرانشهر، پیرانشهر به نقده، مهاباد به بوکان (جاده برهان)، تکاب به شاهین‌دژ، تکاب به دندی و چایپاره به خوی (محور فرعی حمزیان) بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی ضمن تأکید بر آمادگی کامل نیروهای امدادی، از شهروندان خواست با توجه به شرایط جوی، از سفرهای غیرضروری خودداری کرده و در صورت ضرورت، تجهیزات ایمنی زمستانی را به همراه داشته و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.