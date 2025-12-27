محبوبی: ۱۴۷ مسافر گرفتار در برف در آذربایجان غربی امدادرسانی شدند

حمید محبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی تداوم بارش برف وکولاک شنبه شب و بامداد یکشنبه ۱۴۷ نفر گرفتار شده در برف و کولاک در محورهای ارتباطی استان توسط نیروهای عملیاتی امدادرسانی شدند.

محبوبی ادامه داد: همچنین در این مدت ۴۹ خودرو گرفتار در برف و کولاک رهاسازی و ۵۰ بسته غذایی اضطراری بین افراد گرفتار توزیع شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی افزود: امدادرسانی به گرفتار شدگان در برف و کولاک محورهای نقده– پیرانشهر و اشنویه– ارومیه از ساعت ۱۹ مورخ ۶ دی لغایت ۳۰ دقیقه بامداد ۷ دی ادامه داشت و هم اکنون این روند ادامه دارد.

‌مدیر عامل هلال‌احمر آذربایجان غربی اعلام کرد: تیم‌های امداد و نجات از شهرستان‌های نقده، پیرانشهر و اشنویه با حضور به موقع در مناطق متأثر از کولاک و بارش برف، عملیات امدادرسانی خود را آغاز کردند.

محبوبی گفت: نیروهای عملیاتی تا بهبود کامل شرایط جوی و ایمن شدن مسیرها در محل حاضر هستند و عملیات امدادرسانی ادامه دارد.