جمالی: درگیری خانوادگی در ساوه منجر به قتل زن ۶۲ ساله شد

اراک- فرمانده انتظامی شهرستان ساوه گفت: در پی وقوع یک درگیری خانوادگی در این شهرستان، مردی همسر ۶۲ ساله خود را به قتل رساند و بلافاصله توسط مأموران پلیس دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجتبی جمالی اظهار کرد: حدود ساعت ۱۰ و ۱۳ دقیقه امروز، یکشنبه، گزارشی مبنی بر وقوع یک درگیری خانوادگی منجر به قتل در یکی از خیابان‌های ساوه به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام شد که بلافاصله مأموران کلانتری ۱۳ به محل اعزام شدند.

وی افزود: مأموران پلیس پس از حضور در صحنه و بررسی‌های اولیه مشخص کردند مردی میانسال به دلیل اختلافات قبلی، همسر ۶۲ ساله خود را به قتل رسانده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه تصریح کرد: متهم ۶۲ ساله در همان محل وقوع جرم دستگیر و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ جمالی با اشاره به پیامدهای تلخ این‌گونه حوادث گفت: ناتوانی در مهار خشم، عصبانیت و بی‌توجهی به قانون می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد و ضرورت دارد خانواده‌ها در مدیریت اختلافات، خویشتنداری و رعایت قانون را سرلوحه رفتار خود قرار دهند.

