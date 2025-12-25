جمالی: قاتل ۱۷ ساله در کمتر از چند ساعت به دام پلیس ساوه افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجتبی جمالی گفت: گزارشی مبنی بر نزاع خونین سه جوان در یکی از محله‌های ساوه به مأموران انتظامی گزارش شد.

وی افزود: مأموران پس از حضور در محل نزاع دریافتند که سه جوان به دلیل اختلافات شخصی با یکدیگر درگیر شده‌اند که در جریان این درگیری، یکی از آنان با ضربه‌های وارده مجروح و در همان لحظه جان خود را از دست داده است.

فرمانده انتظامی ساوه گفت: ضارب که نوجوانی ۱۷ ساله است، پس از ارتکاب قتل از محل حادثه متواری شد اما با هدایت عملیات میدانی و تلاش مأموران کلانتری ۱۲ و پلیس آگاهی شهرستان ساوه، در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ جمالی بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای تکمیل تحقیقات به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی ساوه همچنین با تأکید بر ضرورت نظارت خانواده‌ها بر رفتار فرزندان خود در سنین نوجوانی گفت: کنترل هیجانات و افزایش آستانه صبر و تحمل شهروندان می‌تواند از بروز چنین حوادث تلخ و ناگوار جلوگیری کند.