به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد مهدی شریف تبار از آماده‌سازی ۴۶۰ مسجد استان برای برگزاری مراسم معنوی اعتکاف خبر داد و اعلام کرد ثبت‌نام اعتکاف امسال نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته و تمرکز ویژه‌ای بر ترویج قرآن و مشارکت نوجوانان و جوانان صورت گرفته است.

وی گفت: با تشکیل کمیته‌های محتوایی، امنیت و سلامت دانش‌آموزی در ستاد اعتکاف استان، تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری مراسم اعتکاف با آرامش و امنیت کامل فراهم شده است.

وی یادآور شد: پارسال ۴۳۳ مسجد استان میزبان مراسم اعتکاف بودند و حدود ۳۲ هزار نفر از شهروندان مازندرانی در این مراسم معنوی حضور داشتند. امسال با رشد ۲۰ درصدی ثبت‌نام، انتظار می‌رود مشارکت بیشتری در این برنامه معنوی صورت گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر خروج قرآن از مهجوریت، اظهار داشت: امسال در اعتکاف طرح ویژه‌ای برای ترویج قرآن اجرا می‌شود که با استقبال مردم مواجه شده است.

وی به طرح حالت پرواز اشاره کرد و توضیح داد: این طرح شامل پنج آیه کوتاه و مرتبط با فضای معنوی اعتکاف است که حفظ و تدبر در آن‌ها برای شرکت‌کنندگان آسان است و در پایان مراسم مردم با عقد عهد جمعی تلاش می‌کنند این آیات را در زندگی روزمره خود اجرا کنند.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار افزود: سال گذشته حدود نیمی از شرکت‌کنندگان را نوجوانان و جوانان تشکیل می‌دادند و امسال نیز ثبت‌نام این گروه سنی رشد چشمگیری داشته است.