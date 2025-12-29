ماکرون: پاریس در ژانویه میزبان نشست حامیان اوکراین خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، امانوئل ماکرون رئیسجمهوری فرانسه اعلام کرد «ائتلاف داوطلبان»، اوایل ماه آینده میلادی نشست دیگری را در پاریس برگزار خواهد کرد.
ماکرون طی پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اوایل ژانویه، کشورهای عضو ائتلاف داوطلبان را در پاریس گرد هم خواهیم آورد تا میزان و نحوه مشارکت کشورها در حمایت از اوکراین را مشخص کنیم.
رئیسجمهوری فرانسه همچنین تأکید کرد که مذاکرات برای دستیابی به تضمینهای امنیتی، پیشرفت داشته است.
پیشتر روزنامه فایننشالتایمز در ۲۶ دسامبر به نقل از یک مقام اروپایی که نامش فاش نشده بود گزارش داد کشورهایی که بخشی از «ائتلاف داوطلبان» هستند، قصد دارند ماه آینده دور جدیدی از گفتوگوها درباره حلوفصل بحران اوکراین را برگزار کنند.
مذاکرات صلح اوکراین با میانجیگری کاخ سفید ادامه دارد و رؤسای جمهوری اوکراین و آمریکا شب گذشته در میامی دیدار و نتایج این دیدار را مثبت اعلام کردند.
