  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۲۹

زلنسکی حمله به اقامتگاه پوتین را انکار کرد

زلنسکی حمله به اقامتگاه پوتین را انکار کرد

رئیس جمهور اوکراین ادعا کرد که کشورش حمله ای به اقامتگاه پوتین انجام نداده است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ادعا کرد که این کشور حمله پهپادی را علیه اقامتگاه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نووگورود انجام نداده است.

بر اساس اعلام این رسانه، رئیس جمهور اوکراین ادعا کرد که روسیه در حال آماده‌سازی حمله به ساختمان‌های دولتی کشورش در کی یف است.

وی این اظهارات را در پاسخ به سخنان لاوروف مبنی بر حمله به محل اقامت پوتین بیان کرد.

ولودیمیر زلنسکی مدعی شد که کرملین می‌خواهد پیشرفت اوکراین و آمریکا در مذاکرات صلح را از مسیر خود خارج کند.

زلنسکی گفت: رئیس جمهور ترامپ، تیمش و شرکای اروپایی باید به ادعاهای روسیه مبنی بر هدف قرار دادن محل اقامت پوتین پاسخ دهند.

رئیس جمهور اوکراین سپس از آمریکا خواست تا به آنچه که او مدعی تهدیدات روسیه شد، پاسخ مناسب بدهد.

کد خبر 6706492

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
      0 0
      پاسخ
      از دعای گریمست معلوم بود آرزوی پوتین راهداری احمق اگر پوتین بزنی حتما روسیه بمب اتم میزند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها