کاخ سفید: رایزنی ترامپ و پوتین مثبت بود

سخنگوی کاخ سفید درباره دومین رایزنی رئیس جمهور آمریکا با همتای روسی خود طی ۲۴ ساعت اخیر اعلام کرد: رایزنی ترامپ و پوتین مثبت بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، «کارولین لویت» سخنگوی کاخ سفید امروز دوشنبه از رایزنی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ولادیمیر پوتین همتای روسی خود برای دومین بار طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد.

سخنگوی کاخ سفید در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس در این خصوص نوشت: ترامپ رایزنی تلفنی مثبتی با رئیس جمهور پوتین در خصوص اوکراین انجام داد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز یکشنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشال» از رایزنی با رئیس جمهور روسیه خبر داده بود.

رئیس جمهور آمریکا در «تروث سوشال» در این خصوص نوشته بود: همین الان تماس تلفنی خوب و بسیار سازنده‌ای با پوتین رئیس جمهور روسیه پیش از دیدارم با زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در ساعت یک بعد از ظهر داشتم.

