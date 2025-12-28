انفجار گاز در اسفراین یک مصدوم با سوختگی ۵۰ درصدی بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسفراین، ساعت ۲۱ شب گزارشی مبنی بر وقوع انفجار گاز و تخریب یک واحد مسکونی به مرکز فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ اعلام شد.

بر اساس این گزارش، بلافاصله پس از دریافت تماس، تیم‌های اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند و همزمان نیروهای هلال احمر، نیروی انتظامی و آتش‌نشانی نیز در محل حضور یافتند. همچنین هماهنگی‌های لازم از سوی مرکز EOC و ریاست دانشکده علوم پزشکی اسفراین انجام شد.

در ادامه این حادثه، یک مصدوم از زیر آوار خارج و با سوختگی حدود ۵۰ درصدی به بیمارستان منتقل شد تیم‌های امدادی تا ساعت ۲۳ در محل حادثه مستقر بودند که مورد دیگری گزارش نشد.

این گزارش می‌افزاید: چند نفر از ساکنان محل به دلیل شوک ناشی از حادثه دچار علائم استرس و اضطراب شدند که توسط نیروهای درمانی در محل مورد بررسی و خدمات درمانی اولیه قرار گرفتند.