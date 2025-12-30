مرگ خاموش یک زن ۳۰ ساله در گرگان بر اثر گازگرفتگی

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر روز دوشنبه یک حادثه تلخ ناشی از گازگرفتگی، منجر به فوت یک شهروند در شهر گرگان شد. این حادثه حوالی ساعت ۱۶ و پس از تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی گزارش شد.

در پی اعلام این حادثه، تیم عملیاتی ایستگاه شماره ۲ سازمان آتش‌نشانی گرگان بلافاصله به محل وقوع حادثه در خیابان کاشانی اعزام شد. آتش‌نشانان پس از حضور در محل و انجام بررسی‌های تخصصی، علت حادثه را نشت گاز منوکسیدکربن از یک دستگاه بخاری اعلام کردند.

بر اساس بررسی‌ها، یک زن حدوداً ۳۰ ساله به مدت طولانی در معرض این گاز بی‌بو و کشنده قرار گرفته بود. با وجود اقدامات سریع آتش‌نشانان برای ایمن‌سازی محیط و تلاش نیروهای اورژانس برای احیای مصدوم، متأسفانه به دلیل شدت و مدت زمان استنشاق گاز، فوت این شهروند تأیید شد.

شهرام شاکری، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان، با اشاره به این حادثه اظهار کرد: گاز منوکسیدکربن هیچ‌گونه بو، رنگ یا علائم هشداردهنده‌ای ندارد و تنها چند دقیقه بی‌توجهی در استفاده از وسایل گرمایشی می‌تواند جان افراد را به خطر بیندازد.

وی با تأکید بر رعایت اصول ایمنی افزود: اطمینان از سلامت وسایل گرمایشی، باز بودن و استاندارد بودن مسیر دودکش، پرهیز از استفاده وسایل گازسوز در فضاهای بسته و کم‌تهویه و نصب هشداردهنده منوکسیدکربن، از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از حوادث مرگبار گازگرفتگی است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی گرگان در پایان خاطرنشان کرد: مرگ خاموش نتیجه نادیده گرفتن ایمنی است و شهروندان باید پیش از آنکه دیر شود، رعایت نکات ایمنی را جدی بگیرند.