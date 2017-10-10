دانشجوی دانشکده علوم پزشکی اسفراین درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشکده علوم پزشکی اسفراین، عصر پنجشنبه سیزدهم مهر ماه یکی از دانشجویان دختر رشته بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی اسفراین با نام فاطمه شیخیانی به علت عارضه مغزی دار فانی را وداع گفت.

دکتر عیسی توحیدی معاون درمان دانشکده علوم پزشکی اسفراین ضمن ابراز همدردی با دانشجویان وخانواده متوفی گفت: خبر فوت دانشجوی دختر دانشکده علوم پزشکی اسفراین موجب ناراحتی همه دست اندر کاران دانشکده شد و مجموعه دانشکده را در غم از دست دادن این دانشجو فرو برد.

وی افزود : این دانشجو در تاریخ ۱۳ مهرماه حوالی ساعت ۱۳ با اطلاع به اورژانس ۱۱۵ از خوابگاه به بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان اسفراین اعزام و بعد از معاینات پزشکی به علت نیاز به خدمات جراحی مغز و اعصاب به بجنورد مرکز استان اعزام شد که متاسفانه به علت عارضه مغزی قبل از انجام عمل جراحی دارفانی را وداع گفت.

توحیدی افزود: طبق اعلام نظر پزشک قانونی استان، علت فوت بیماری عروق قاعده مغز تشخیص داده شد.

پیش از این شایعه ای مبنی بر فوت این دانشجو به دلیل سقوط از تخت خوابگاه اعلام شده بود که دکتر توحیدی معاون درمان دانشکده علوم پزشکی اسفراین یادآور شد: در برخی از کانال های خبری علت فوت این مرحوم را سقوط از تخت خوابگاه و مرگ مغزی عنوان کردند که این خبر شایعه است و تکذیب می شود.

وی با بیان اینکه با کارشناسی پزشکی قانونی علت فوت این دانشجوی دختر بیماری عروق قاعده مغز عنوان شده است.

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی اسفراین با اشاره به اینکه طبق هماهنگی‌های به وجود آمده خانواده این دانشجو به اسفراین دعوت شدند و مراسم ختمی برای آن مرحوم در دانشکده برگزار شد، جنازه متوفی با مساعدت دانشکده به زادگاهش در شهرستان بوشهر منتقل شد.