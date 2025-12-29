۸ دی؛ وقتی گیلان زودتر از فتنه عبور کرد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: فضای جامعه آکنده از غبار بود؛ غباری که دیدن حقیقت را دشوار می‌کرد و مرز میان حق و باطل را در هم می‌ریخت. فتنه، آرام و خزنده پیش آمده بود؛ با لبخندهایی فریبنده، تحلیل‌هایی دوپهلو و روایت‌هایی که بوی دروغ می‌داد. برخی خواص، دل‌خوش به وعده‌ها و لبخندهای دشمنان دیرینه انقلاب، گرفتار بازی‌ای شدند که طراحانش آن‌سوی مرزها ایستاده بودند.

در این میان، ماشین رسانه‌ای بیگانه بی‌وقفه کار می‌کرد؛ خبرسازی، تصویرسازی و القای ناامیدی. همزمان، چهره‌هایی که روزگاری نامشان با انقلاب گره خورده بود و از همین مسیر به جایگاه و اعتبار رسیده بودند، ناخواسته یا آگاهانه به بلندگوهای التهاب بدل شدند و بر آتش فتنه دمیدند.

گیلان؛ آغاز یک ایستادگی زودهنگام

در آن هشت ماه پرتنش که رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان مقطعی یاد کردند که نظام اسلامی تا لبه پرتگاه پیش رفت، ملت ایران بار دیگر نشان دادند که در بزنگاه‌ها اهل تماشا نیستند. مردم، با تکیه بر ایمان و غیرت انقلابی، به صحنه آمدند و مسیر فتنه را سد کردند.

استان گیلان اما روایت خاص خود را دارد؛ مردمی که در تاریخ معاصر همواره پیش قراول دفاع از هویت ایرانی اسلامی بوده‌اند، این بار نیز زودتر از بسیاری از نقاط کشور وارد میدان شدند. هشتم دی‌ماه ۱۳۸۸، خیابان‌های رشت شاهد حضوری بود که بعدها به عنوان جرقه‌ای تعیین کننده در مهار فتنه از آن یاد شد؛ حضوری که ریشه در روحیه ظلم ستیزی میرزا کوچک‌خان جنگلی داشت.

رهبر معظم انقلاب، یک سال بعد و در جمع مردم گیلان، با اشاره به همین پیشگامی فرمودند: رشت جزو معدود مناطقی بود که یک روز زودتر از حرکت خودجوش ملت، در هشتم دی سال ۸۸ به صحنه حضور مردم در مقابل فتنه‌گران تبدیل شد.

حماسه ۸ دی در گیلان و ۹ دی در سراسر کشور، نقطه پایان یک پروژه پیچیده بود؛ پروژه‌ای که هدفش تضعیف اعتماد عمومی و گسستن پیوند مردم با ولایت فقیه بود. این دو روز، اما به صحنه نمایش وحدت و بصیرت تبدیل شد و نشان داد که پیوند مردم با انقلاب، پیوندی احساسی و مقطعی نیست؛ ریشه‌دار، عمیق و مبتنی بر باور است.

این روزها، ۸ و ۹ دی در کنار مناسبت‌هایی چون ۲۲ بهمن و ۱۳ آبان، در حافظه تاریخی ملت ایران ثبت شده‌اند؛ روزهایی که هر ساله یادآوری می‌کنند انقلاب اسلامی، در متن مردم معنا پیدا می‌کند.

امسال نیز مردم رشت با حضور گسترده در میدان شهدای ذهاب و پیاده راه فرهنگی، بار دیگر بر این پیوند تأکید کردند؛ حضوری که پیام روشنی داشت: با وجود همه دشواری‌های اقتصادی و معیشتی، مردم همچنان خود را صاحب و پاسدار انقلاب می‌دانند.

روایت یک مادر از مسئولیت تاریخی

«سکینه پوررضایی» که به همراه دو فرزند خردسالش در مراسم ۹ دی حضور داشت، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انقلاب اسلامی راحت به دست نیامده؛ پشت این پرچم، خون جوان‌ها و صبر مادرهاست. وقتی این‌ها را می‌دانیم، دیگر نمی‌شود نسبت به سرنوشت انقلاب بی‌تفاوت بود.

وی با اشاره به نقش مردم گیلان افزود: گیلانی‌ها همیشه در لحظه‌های سخت جلوتر ایستاده‌اند. شاید دلیلش همین شناخت تاریخی باشد؛ اینکه می‌دانیم اگر غفلت کنیم، دشمن فرصت پیدا می‌کند.

پوررضایی بصیرت را مهم‌ترین سرمایه اجتماعی دانست و گفت: ۹ دی فقط یک تجمع نبود؛ یک پیام بود. پیامی برای نسل جوان که بداند حفظ انقلاب، فقط با شعار ممکن نیست، با آگاهی و حضور به‌موقع است.

ضرورت روایت‌گری برای نسل جدید

«مجتبی نعمتی» از شهروندان رشتی، ۸ و ۹ دی را بخشی از حافظه راهبردی انقلاب دانست و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نسل امروز خیلی از جزئیات فتنه ۸۸ را ندیده و نشنیده. اگر ما روایت نکنیم، دیگران روایت می‌کنند؛ آن‌هم با تحریف.

وی ادامه داد: مردم گیلان نشان دادند که صبر و بصیرت می‌تواند معادلات دشمن را به هم بزند. ۸ دی فقط یک روز نبود، یک تصمیم جمعی بود برای ایستادن.

نعمتی تأکید کرد: باید با زبان رسانه، تحلیل دقیق و تولید محتوای فاخر، ابعاد مختلف فتنه را بازخوانی کرد. این کار فقط برای گذشته نیست؛ برای آینده است.

۸ دی؛ نقطه چرخش میدان

«رضا افشاری» دیگر شهروند رشتی، حماسه ۸ دی را نقطه تغییر موازنه دانست و گفت: ۸ دی در گیلان مثل آب سردی بود که روی آتش فتنه ریخته شد. ۹ دی هم ضربه نهایی را زد.

وی با اشاره به شرایط امروز کشور افزود: مردم در عین گلایه از مشکلات اقتصادی، نشان داده‌اند که مرزشان با اصل انقلاب جدا است. این پیام مهمی برای مسئولان است؛ مردم پای انقلاب ایستاده‌اند، اما انتظار کارآمدی دارند.

افشاری تصریح کرد: انقلاب اسلامی در دل فشارها و فتنه‌ها پخته‌تر شده و حالا وظیفه ماست که دستاوردها را درست و شفاف برای مردم توضیح دهیم؛ این هم بخشی از جهاد تبیین است.

مردم رشت پیشگام در بصیرت و میثاق با ولایت هستند

«سرهنگ حسن امینی» فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت در گفتگو با خبرنگار مهر به بررسی نقش مردم این استان در حماسه هشتم و نهم دی و اهمیت برنامه‌های امسال نهم دی پرداخت.

سرهنگ امینی حماسه هشتم و نهم دی را نماد بصیرت، ولایت‌مداری و اتحاد ملت ایران اسلامی دانست و افزود: حضور مردم رشت یک روز زودتر از سایر نقاط کشور جلوه‌ای روشن از عشق و ارادت گیلانیان به رهبر معظم انقلاب اسلامی بود و در تاریخ ماندگار شد.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت در پایان بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و محلات اسلامی برای برگزاری باشکوه نهم دی و برنامه‌های هفته مقاومت تأکید کرد و گفت: مردم رشت همواره پیشرو در صحنه‌های ملی و مقابله با فتنه بوده‌اند و امسال نیز حضور پرشور آنان بار دیگر پایبندی به آرمان‌های انقلاب را به نمایش خواهد گذاشت.

وی با گرامیداشت سالروز شهادت سردار پرافتخار ایران اسلامی، شهید حاج قاسم سلیمانی، گفت: مکتب مقاومت یادگار ماندگار حاج قاسم سلیمانی است؛ الگویی مستحکم برای ملت‌های آزاده جهان که در برابر نظام سلطه ایستاد و توطئه‌های نظام استکباری در منطقه را خنثی کرد.

حضور گسترده مردم در مناسبت‌های مهم دشمنان را مأیوس می‌کند

«حجت‌الاسلام صابر انصاری» مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه مرکزی رشت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نقش مردم این استان در حماسه هشتم و نهم دی بی بدیل است.

حجت‌الاسلام انصاری این روزها را یادآور عزت، استقلال و بصیرت مردمی دانست و تأکید کرد: مردم رشت با تشخیص درست و حضور به‌هنگام، عاشورایی و مبتنی بر درک توحیدی، تا پای جان برای حفظ اصول اسلام و آرمان‌های انقلاب ایستادند و با بیعتی دوباره با ولایت فقیه، نوای عزت‌خواهی و استقلال‌طلبی ایرانیان بصیر را در جهان طنین‌انداز کردند.

وی افزود: حضور مردم رشت یک روز زودتر از سایر نقاط کشور، جلوه‌ای روشن از پیشتازی فرزندان گیل و دیلم در بصیرت اجتماعی و بلوغ سیاسی مبتنی بر نگاه توحیدی بود و با بیعتی مقتدرانه با ولایت فقیه، طنین وحدت، امنیت و پیشرفت ایران اسلامی را برای جهانیان آشکار کردند.

حجت الاسلام انصاری با اشاره به اهمیت نگاه جوانان و نسل جدید به حوادث تاریخی کشور افزود: یادآوری حماسه هشتم و نهم دی برای نسل امروز نقش آموزشی و هویتی دارد.

وی تصریح کرد: حضور یک روز زودتر مردم رشت نه تنها پیشتازی در صحنه سیاسی بود، بلکه نشان از بلوغ اجتماعی و درک عمیق از خطرات دشمن داشت. امروز نیز وظیفه همه ماست که با تبیین درست این تجربه‌ها، بصیرت عمومی را تقویت کرده و نسل‌های آینده را نسبت به تهدیدات نرم و پیچیده دشمنان آگاه کنیم تا ارزش‌های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی برای همیشه محفوظ بماند.