۹ دی؛ روزی که مردم پرچم بصیرت را برافراشتند

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: نهم دی‌ماه در تقویم انقلاب اسلامی به‌عنوان روز بصیرت و میثاق امت با ولایت ثبت شده است؛ روزی که در سال ۱۳۸۸ به دنبال ماه‌ها تنش و ناآرامی، میلیون‌ها ایرانی از اقشار مختلف جامعه با حضوری گسترده در خیابان‌ها و میدان‌های اصلی کشور، همراهی با آرمان‌های نظام را به نمایش گذاشتند.

این حضور مردمی که به حماسه ۹ دی معروف شد، نه تنها نقطه پایان بخش به آن دوره فتن بود، بلکه به‌عنوان نماد وحدت، هوشیاری و پشتیبانی مردم از نظام جمهوری اسلامی و رهبری آن در برابر فتنه و دخالت‌های آشکار و پنهان خارجی ثبت شد.

در استان لرستان مردم یک روز زودتر و در هشتم دی‌ماه به صحنه آمدند.

هر سال این روز تاریخی با برنامه‌ها و تجمعات گسترده در شهرها و استان‌ها گرامی داشته می‌شود تا بصیرت دینی و ملی، میثاق با ولایت و پیوند اجتماعی ملت ایران با ارزش‌های انقلاب اسلامی تجدید شود.

۹ دی؛ روز تجدید میثاق امت با ولایت و انقلاب

حجت‌الاسلام احمدرضا غلامی، سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان اعلام کرد که مراسم بزرگداشت یوم‌الله نهم دی با شعار تجلی انسجام ملی در ۳۰ نقطه استان و در مرکز استان در مصلی الغدیر برگزار خواهد شد.

وی مردم استان را به حضور گسترده در این مناسبت ملی و مذهبی دعوت کرد.

سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان لرستان در گفت‌وگو با مهر با تأکید بر جایگاه یوم‌الله نهم دی اظهار داشت: این روز نماد بصیرت، آگاهی و حضور به‌موقع مردم در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی است و امسال با شعار تجلی انسجام ملی گرامی داشته می‌شود.

وی افزود: نهم دی، تجدید میثاق امت با امام، ولایت فقیه و آرمان‌های انقلاب اسلامی است و مردم استان همان‌گونه که در حماسه ۸ دی ۱۳۸۸ پیشگام بودند، امسال نیز در برگزاری مراسم باشکوه ۸ و ۹ دی نقش‌آفرینی مؤثری خواهند داشت.

سخنران ویژه مراسم

حجت‌الاسلام غلامی با اشاره به برنامه محوری این مناسبت بیان کرد: سخنران اصلی مراسم گرامیداشت نهم دی در استان لرستان، حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا حاجتی، امام جمعه موقت اهواز خواهد بود که به تبیین فلسفه، ابعاد و پیام‌های این حماسه مردمی می‌پردازد.

وی همچنین از همکاری دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و نهادهای انقلابی تقدیر کرد و افزود: هم‌افزایی میان نهادها نقش مهمی در برگزاری هرچه باشکوه‌تر برنامه‌های دهه بصیرت دارد.

دهه بصیرت؛ فرصت تقویت آگاهی عمومی

سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان یادآور شد: دهه بصیرت فرصت مغتنمی برای افزایش آگاهی اجتماعی و سیاسی مردم است. اوج‌گیری برنامه‌ها در نهم دی زمینه تقویت بصیرت عمومی و استمرار مسیر انقلاب اسلامی را فراهم می‌کند.

وی همچنین به مراسم گرامیداشت سالروز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در سیزدهم دی‌ماه اشاره کرد و افزود: این مراسم به‌صورت کشوری و با محوریت سپاه برگزار خواهد شد و لرستان نیز با تمام ظرفیت‌ها در اجرای آن مشارکت خواهد داشت.

مراسم ۹ دی در ۳۰ نقطه استان

وی تصریح کرد: مراسم گرامیداشت نهم دی در ۳۰ نقطه استان لرستان برگزار خواهد شد و روحانیون اعزامی با حضور در مساجد و محافل مختلف، ابعاد این حماسه تاریخی را برای مردم تبیین خواهند کرد.

سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان در پایان تأکید کرد: حضور پرشور مردم در این مراسم، پاسخی قاطع به توطئه‌های دشمنان و نشانه‌ای از پویایی و انسجام ملت ایران در مسیر انقلاب اسلامی است.

۹ دی؛ روز بصیرت و تجلی انسجام ملی

حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی، نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان هم به مناسبت فرارسیدن ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، با صدور پیامی ضمن گرامیداشت حماسه مردمی این روز، از مردم استان لرستان دعوت کرد تا با حضور پرشور و شعور خود، میثاق دوباره‌ای با آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولی فقیه زمان ببندند.

در متن پیام نماینده ولی‌فقیه در لرستان آمده است: یوم‌الله نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت و حماسه‌سازی ملتی بزرگ در تاریخ پرفراز و نشیب ایران اسلامی است. این روز شاهد حضور خودجوش مردم ولایت‌مدار ایران و استان لرستان در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و شکست بزرگ‌ترین فتنه تاریخ انقلاب بود و بار دیگر به دنیا نشان داد که ملت ایران حافظ نظام جمهوری اسلامی است.

تبیین اهمیت ۹ دی در مواجهه با فتنه‌ها

وی در پیام خود با اشاره به تجربه فتنه سال ۱۳۸۸ افزود: امروز مردم و نسل جوان آگاه، با هوشیاری بیش‌تر از گذشته، نسبت به خواص بی‌بصیرتی که در آن برهه با سکوت یا همراهی با فتنه‌گران به آرمان‌های انقلاب آسیب زدند، آگاه شده‌اند. این بصیرت، پایه‌ای برای تقویت مسیر معنوی، پیشرفت و عدالت در کشور است.

حجت‌الاسلام شاهرخی همچنین با یادآوری ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و گرامیداشت یاد حضرت آیت‌الله مصباح یزدی ره، بر وحدت، همدلی و انسجام ملی تأکید کرده و خاطرنشان کرد: با حضور پرشور مردم، توطئه دشمنان خنثی خواهد شد و میثاق دوباره‌ای با ولی فقیه زمان بسته خواهد شد.

دعوت به حضور در مراسم‌های ۹ دی

در پایان پیام، نماینده ولی‌فقیه در لرستان از عموم مردم شهیدپرور، متدین، انقلابی و جوانان حزب‌اللهی استان دعوت کرد تا با حضور پرشور و شعور خود در مراسم‌های یوم‌الله ۹ دی، همگام با ملت ایران، این حماسه بزرگ ملی و مذهبی را گرامی بدارند.

۹ دی؛ نماد بصیرت، حضور به‌موقع و میثاق امت با ولایت

حجت‌الاسلام بهروز شمسی‌فر، امام‌جمعه موقت خرم‌آباد هم در گفت‌وگو با مهر با اشاره به فرارسیدن یوم‌الله نهم دی، این روز را نماد بصیرت، آگاهی و تجدید میثاق امت با ولایت فقیه دانست.

وی اظهار داشت: نهم دی یادآور روزی است که ملت بزرگ ایران پس از فتنه‌ها و توطئه‌های پیچیده دشمنان، با حضور آگاهانه و به‌موقع خود، بار دیگر نشان دادند که در بزنگاه‌های حساس تاریخی، با ایمان، وحدت و انسجام مثال‌زدنی به میدان می‌آیند.

امنیت امروز کشور مرهون همین حضور آگاهانه مردم، انسجام ملی و تبعیت از ولایت فقیه است

وی افزود: ملت ایران با ویژگی‌هایی کم‌نظیر همچون ایمان راسخ، وحدت و یکپارچگی، آگاهی و قدرت تشخیص نقشه‌های دشمن و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، همواره توانسته‌اند توطئه‌های دشمنان را خنثی کرده و نقشه‌های آنان را نقش بر آب کنند.

امام‌جمعه موقت خرم‌آباد با تأکید بر نقش حضور مردمی در تأمین امنیت ملی کشور تصریح کرد: امنیت امروز کشور مرهون همین حضور آگاهانه مردم، انسجام ملی و تبعیت از ولایت فقیه است. هر جا مردم به صحنه آمده‌اند، دشمن با شکست مواجه شده و اقتدار نظام اسلامی تثبیت شده است.

بنابراین گزارش، مردم ولایتمدار لرستان همزمان با فرا رسیدن روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، در همه شهرستان‌های استان، مراسم بزرگداشت یوم‌الله ۹ دی را با حضور مسئولان، اقشار مختلف مردم و خانواده معظم شهدا برگزار می‌کنند.

الیگودرز؛ مسجد جامع میزبان مراسم

در شهرستان الیگودرز، مراسم بزرگداشت ۹ دی روز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه ساعت ۱۲، همزمان با اقامه نماز ظهر و عصر در مسجد جامع برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین مفید، نماینده ولی فقیه در سپاه استان لرستان سخنران مراسم خواهد بود و مداحی مراسم نیز توسط کربلایی مهدی شیخ انصاری اجرا می‌شود.

دورود؛ حضور مردم و امام جمعه در مسجد امیرالمؤمنین (ع)

در شهرستان دورود نیز ستاد بزرگداشت حماسه نهم دی ماه، مردم ولایتمدار را به حضور در مسجد امیرالمؤمنین (ع) دعوت کرده است.

سخنران این مراسم حجت‌الاسلام قائدرحمتی، امام جمعه شهرستان دورود است و برنامه از ساعت بلافاصله پس از نماز ظهر و عصر آغاز خواهد شد.

الشتر؛ گرامیداشت روز بصیرت و سالروز شهادت سردار سلیمانی

در شهرستان الشتر، مراسم بزرگداشت یوم‌الله ۹ دی و سالروز شهادت سردار دل‌ها، شهید والامقام حاج قاسم سلیمانی، روز سه‌شنبه ۹ دی ساعت ۱۰ صبح در مصلی امام سجاد (ع) برگزار می‌شود.

در این مراسم اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، بسیجیان، دانشگاهیان، فرهنگیان، دانش‌آموزان و مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی حضور خواهند داشت.

این مراسم‌ها با هدف پاسداشت حماسه ۹ دی، ترویج انسجام ملی، یادآوری اهمیت بصیرت در جامعه و تجدید میثاق امت با ولایت برگزار می‌شوند و حضور گسترده مردم و مسئولان، تداوم روحیه انقلابی و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش می‌گذارد.