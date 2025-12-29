به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عمران حسینی‌نسب شامگاه دوشنبه در جلسه هماهنگی گرامیداشت «حماسه نهم دی و روز بصیرت»، «سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و روز مقاومت»، «یادواره شهدای اصناف شهرستان سلطانیه» و «اجلاسیه نماز» با اشاره به وظایف مسئولان در حکومت اسلامی، گفت: اقامه نماز، پرداخت زکات، امر به معروف و نهی از منکر از وظایف قطعی مسئولان نظام اسلامی است.

وی با استناد به آیه شریفه «قامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ» افزود: حاکمان مؤمن موظف‌اند هم در مسیر ارتقای معنویت و رشد روحی جامعه و هم در جهت رفاه، فقرزدایی و حل مشکلات اقتصادی مردم تلاش کنند.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه مسئولیت داشتن از مصادیق قدرت است، گفت: ترویج و اقامه نماز نیازمند عزم، امکانات و اقدام عملی بوده و همه دستگاه‌ها، چه فرهنگی و چه غیر فرهنگی، باید این موضوع را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

حسینی‌نسب تأکید کرد: اگر قرار است مسئولان مروج نماز باشند، باید خود در عمل پایبند به نماز جماعت و نماز جمعه باشند و رفتار آن‌ها الگوی جامعه قرار گیرد.

وی با اشاره به حماسه نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت و همچنین سالگرد شهادت سردار سلیمانی، تصریح کرد: ترویج ارزش‌ها نیازمند صبر و بصیرت است و این دو مهم تنها در سایه بندگی و نماز محقق می‌شود.

امام جمعه سلطانیه با قدردانی از برگزارکنندگان یادواره شهدای اصناف شهرستان که برای نخستین بار برگزار می‌شود، افزود: برگزاری یادواره شهدای اقشار مختلف از جمله اصناف، کارگران، دانش‌آموزان و ورزشکاران موجب زنده نگه داشتن یاد شهدا و جلب توجه اقشار هدف می‌شود.

وی با اشاره به سیره شهدایی همچون شهید برونسی و شهید شهریاری، نماز و بندگی را عامل اصلی رسیدن شهدا به مقامات عالی دانست و خاطرنشان کرد: همه برنامه‌های فرهنگی شهرستان باید با مشارکت و احساس مسئولیت جمعی برگزار شود.