  1. سیاست
  2. سایر
۸ دی ۱۴۰۴، ۸:۵۳

گزارش دیوان محاسبات کشور از هزینه واقعی واردات بنزین در سال ۱۴۰۴

گزارش دیوان محاسبات کشور از هزینه واقعی واردات بنزین در سال ۱۴۰۴

یافته‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد که هزینه واردات بنزین تا پایان آذرماه سال جاری بالغ بر ۱.۸ میلیارد دلار بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی سخنان رئیس‌جمهور در خصوص «صرف حدود ۶ میلیارد دلار برای واردات بنزین»، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که بر اساس بررسی‌های مستند و مبتنی بر مدارک مثبته اعلام می‌دارد که هزینه واردات بنزین تا پایان آذرماه سال جاری بالغ بر ۱.۸ میلیارد دلار بوده است.

همچنین مطابق تحلیل الگوی مصرف، روند عملیاتی واردات، ظرفیت تولید داخلی و قراردادهای منعقد شده، برآورد حداکثری از هزینه واردات بنزین تا پایان سال نیز رقمی در حدود ۲.۷ میلیارد دلار ارزیابی می‌شود.

این نهاد عالی نظارتی ضمن هشدار در خصوص ارائه اطلاعات غیردقیق و خلاف واقع به رئیس‌جمهور و سایر مقامات در زمینه عملکرد مالی کشور، بر ضرورت اتکاء به داده‌های دقیق، شفاف و قابل راستی‌آزمایی در تصمیم‌گیری‌های کلان مرتبط با اصلاح ناترازی انرژی و سایر امور اقتصادی تأکید دارد.

کد خبر 6705479

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • جمهور ملت IR ۱۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۸
      1 0
      پاسخ
      چون همین مردم که ۷۵ درصد طبقه متوسط و دهک ۳الی۹ هستند آن را مصرف می کنند برای اینکه صورت خودشون را سرخ نگه دارند. مسافر کشی می کنند ، آقای پزشکیان بدانید که آمار فقرا که به درجه فلاکت رسیده اند وفق قانون و تحت چتر حمایتی بهزیستی و .... هستند و وظیفه نظام است که آن را مدیریت کنند ۱۰, درصد هم نیست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها