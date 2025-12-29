گزارش دیوان محاسبات کشور از هزینه واقعی واردات بنزین در سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی سخنان رئیسجمهور در خصوص «صرف حدود ۶ میلیارد دلار برای واردات بنزین»، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که بر اساس بررسیهای مستند و مبتنی بر مدارک مثبته اعلام میدارد که هزینه واردات بنزین تا پایان آذرماه سال جاری بالغ بر ۱.۸ میلیارد دلار بوده است.
همچنین مطابق تحلیل الگوی مصرف، روند عملیاتی واردات، ظرفیت تولید داخلی و قراردادهای منعقد شده، برآورد حداکثری از هزینه واردات بنزین تا پایان سال نیز رقمی در حدود ۲.۷ میلیارد دلار ارزیابی میشود.
این نهاد عالی نظارتی ضمن هشدار در خصوص ارائه اطلاعات غیردقیق و خلاف واقع به رئیسجمهور و سایر مقامات در زمینه عملکرد مالی کشور، بر ضرورت اتکاء به دادههای دقیق، شفاف و قابل راستیآزمایی در تصمیمگیریهای کلان مرتبط با اصلاح ناترازی انرژی و سایر امور اقتصادی تأکید دارد.
