به گزارش خبرگزاری مهر، مورخ جمعه ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴؛ امروز در ساعات صبح تا ظهر وضعیت جوی و دریایی آرام پیش بینی می‌شود. در ساعات بعدازظهر با افزایش باد جنوب غربی در مناظق دریایی بویژه تنگه هرمز، دریا کمی مواج خواهد شد.

در ارتفاعات استان نیز احتمال رشد ابر و رگبار پراکنده باران در بعدازظهر دور از انتظار نیست.

در ساعات صبح تا ظهر امروز دریا نسبتاً آرام و شرایط برای ترددهای دریایی نسبتاً مساعد خواهد بود. در ساعات بعدازظهر و شب با افزایش سرعت بادهای جنوب غربی به ویژه در تنگه هرمز، دریا متلاطم خواهد شد.

پیش بینی می‌شود این شرایط در روزهای اوایل هفته آینده نیز در ساعات بعدازظهر و شب، تکرار خواهد شد. توصیه می‌شود تمهیدات لازم به منظور تردد ایمن شناورها در بنادر استان صورت بپذیرد.

در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان رشد ابر و رگبار پراکنده باران و رعد و برق دور از انتظار نیست.

در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا محتمل خواهد بود.

به لحاظ دمایی نوسانات دمایی تغییرات ۱ تا ۳ درجه‌ای خواهد داشت.