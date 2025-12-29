پنجره بسته «تاجرنیا» را به فدراسیون فوتبال کشاند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در حالی به پایان نیم‌فصل نخست لیگ برتر نزدیک می‌شود که به دلیل فسخ غیرقانونی قرارداد برخی بازیکنان در فصل‌های اخیر، با محرومیت دو پنجره نقل‌وانتقالاتی مواجه شده است. در همین راستا، پاسخ اولیه دادگاه حکمیت ورزش (CAS) به درخواست باشگاه استقلال برای باز شدن این پنجره‌ها منفی بوده و همین موضوع نگرانی‌هایی را در بین مدیران و هواداران آبی‌پوشان ایجاد کرده است.

با این حال، مدیران باشگاه استقلال همچنان امیدوار هستند با ارائه مستندات و مدارک تکمیلی و همچنین استفاده از وکلای بین‌المللی از اروپا بتوانند رأی نهایی دادگاه CAS را به نفع خود تغییر دهند. استقلالی‌ها بر این باورند که در صورت بررسی دقیق‌تر پرونده و دفاع حقوقی قوی‌تر شانس باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی این باشگاه برای ادامه فصل وجود دارد.

در همین رابطه علی تاجرنیا رئیس هیئت‌مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال با حضور در فدراسیون فوتبال، جلسه‌ای را با مسئولان ذی‌ربط برگزار کرد تا ابعاد مختلف این پرونده مورد بررسی قرار گیرد. هدف از این نشست، هماهنگی و پیگیری‌های لازم در مسیر حقوقی پرونده و افزایش امیدواری آبی‌ها برای باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی تا پایان فصل بوده است.