جدایی سه بازیکن استقلال در نیم فصل/ معضل بزرگ برای جذب بازیکن جدید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در حالی به پایان نیمفصل نخست لیگ برتر نزدیک میشود که همچنان با بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی خود روبهرو است. در این شرایط، علاوه بر رامین رضائیان، دو مدافع دیگر استقلال نیز خواستار جدایی از جمع آبیپوشان شدهاند؛ موضوعی که به یکی از دغدغههای اصلی مدیران این باشگاه تبدیل شده است.
با توجه به حضور استقلال در سه رویداد مهم شامل لیگ برتر، لیگ قهرمانان آسیا ۲ و جام حذفی، مدیران این باشگاه تمایلی ندارند بهراحتی بازیکنان خود را از دست بدهند؛ بهویژه در شرایطی که به دلیل محرومیت نقلوانتقالاتی، امکان جذب بازیکن جدید در نیمفصل وجود ندارد. با این حال، رامین رضائیان همانطور که ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال در نشست خبری پس از دیدار با گلگهر نیز به آن اشاره کرد، تمایل به جدایی از این تیم دارد.
در کنار رضائیان، دو مدافع دیگر استقلال نیز با هدف کسب فرصت بازی بیشتر، خواهان جدایی از این تیم شدهاند و این موضوع تصمیمگیری مدیران باشگاه را با حساسیت بیشتری همراه کرده است. حفظ تعادل بین نیازهای فنی تیم و خواستههای بازیکنان، چالش اصلی استقلال در مقطع فعلی به شمار میرود.
در حال حاضر، مدیران استقلال هنوز تصمیم نهایی خود را درباره درخواست جدایی این بازیکنان اتخاذ نکردهاند و باید دید در روزهای آینده چه سرنوشتی در انتظار دو مدافع استقلال و رامین رضائیان خواهد بود.
